https://tr.sputniknews.com/20220705/cumhurbaskani-erdogan-italya-basbakani-mario-draghi-ile-gorustu-1058345389.html

Erdoğan: Bölgedeki gelişmeler Türkiye'nin AB için ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir

Erdoğan: Bölgedeki gelişmeler Türkiye'nin AB için ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ankara'da ortak basın açıklaması yaptı. Karadeniz'deki tahıl koridoru planına değinen... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T19:22+0300

2022-07-05T19:22+0300

2022-07-05T20:13+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mario draghi

türkiye

italya

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme, Hükümetlerarası Zirve Oturumu ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ankara'da ortak basın açıklaması yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: 'Türk-İtalyan üniversitesi kuracağız'İtalya: Birlikte çalışmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan İtalyan Başbakan Draghi, şu ifadeleri kullandı:'Sayın Erdoğan'a 'İstanbul sözleşmesi' telkininde bulunduk'Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

italya

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recep tayyip erdoğan, mario draghi, türkiye, italya