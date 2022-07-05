https://tr.sputniknews.com/20220705/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058320047.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar haftanın ikinci gününe 16.80 bandında başlarken, euro ise 17.54 seviyelerinde işlem görüyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T09:24+0300
2022-07-05T09:24+0300
2022-07-05T09:24+0300
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Dolar, 5 Temmuz 2022 sabahında 16.80 lira bandının hemen üzerinde işlem görüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.8020 lira, satış fiyatı 16.8416 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.5480 lira alış fiyatı, 17.5635 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı; uluslararası piyasada 1811 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 979 lira,Çeyrek altın 1606 lira,Yarım altın 3212 lira,Tam altın 6404 liradan el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058272775.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, altın, gram altın, yarım gram altın, ekonomi
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar haftanın ikinci gününe 16.80 bandında başlarken, euro ise 17.54 seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar, 5 Temmuz 2022 sabahında 16.80 lira bandının hemen üzerinde işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.8020 lira, satış fiyatı 16.8416 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.5480 lira alış fiyatı, 17.5635 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı; uluslararası piyasada 1811 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Tam altın 6404 liradan el değiştiriyor.