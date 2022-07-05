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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220705/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058320047.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar haftanın ikinci gününe 16.80 bandında başlarken, euro ise 17.54 seviyelerinde işlem görüyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T09:24+0300
2022-07-05T09:24+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
türk lirası
altın
gram altın
yarım gram altın
ekonomi
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Dolar, 5 Temmuz 2022 sabahında 16.80 lira bandının hemen üzerinde işlem görüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.8020 lira, satış fiyatı 16.8416 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.5480 lira alış fiyatı, 17.5635 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı; uluslararası piyasada 1811 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 979 lira,Çeyrek altın 1606 lira,Yarım altın 3212 lira,Tam altın 6404 liradan el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058272775.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, altın, gram altın, yarım gram altın, ekonomi

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:24 05.07.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Dolar haftanın ikinci gününe 16.80 bandında başlarken, euro ise 17.54 seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar, 5 Temmuz 2022 sabahında 16.80 lira bandının hemen üzerinde işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.8020 lira, satış fiyatı 16.8416 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.5480 lira alış fiyatı, 17.5635 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı; uluslararası piyasada 1811 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 979 lira,
Çeyrek altın 1606 lira,
Yarım altın 3212 lira,
Tam altın 6404 liradan el değiştiriyor.
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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