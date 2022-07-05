https://tr.sputniknews.com/20220705/hindistanda-otel-ve-restoranlarda-hizmet-bedeli-alinmasi-yasaklandi--1058323392.html
Hindistan'da otel ve restoranlarda hizmet bedeli alınması yasaklandı
Hindistan'da otel ve restoranlarda hizmet bedeli alınması yasaklandı
Hindistan'da otel ve restoranlarda faturalara eklenen hizmet bedeli uygulaması kaldırıldı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T11:14+0300
2022-07-05T11:14+0300
2022-07-05T11:15+0300
dünya
hindistan
otel
restoran
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Hindistan Tüketici Koruma Kurulu, otel ve restoranlarda faturalara hizmet bedeli eklenmesini yasakladı. Yetkililer, kararın tüketicilerden gelen bu yöndeki artan şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından alındığını belirtti. Ayrıca, tüketicilerin ulusal tüketici yardım hattı vasıtasıyla yasağa uymayan işletmeleri şikayet edebileceği bilgisi paylaşıldı. Hindistan'da, restoran ve otel gibi işletmelerde fatura tutarının yaklaşık yüzde 5 ila 15'i oranında hizmet bedeli alınıyordu. Hindistan Ulusal Restoranlar Birliği (NRAI), hizmet bedeli uygulamasının devam etmesini savunurken bunun işletmelerin tercihi olduğunu kaydetti. NRAI, ayrıca, hizmet bedelinin de ülkenin vergi gelirlerini artırdığına işaret ederek yasağa tepki gösterdi.
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hindistan, otel, restoran
Hindistan'da otel ve restoranlarda hizmet bedeli alınması yasaklandı
11:14 05.07.2022 (güncellendi: 11:15 05.07.2022) Abone ol
Hindistan'da otel ve restoranlarda faturalara eklenen hizmet bedeli uygulaması kaldırıldı.
Hindistan Tüketici Koruma Kurulu, otel ve restoranlarda faturalara hizmet bedeli eklenmesini yasakladı.
Yetkililer, kararın tüketicilerden gelen bu yöndeki artan şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından alındığını belirtti. Ayrıca, tüketicilerin ulusal tüketici yardım hattı vasıtasıyla yasağa uymayan işletmeleri şikayet edebileceği bilgisi paylaşıldı.
Hindistan'da, restoran ve otel gibi işletmelerde fatura tutarının yaklaşık yüzde 5 ila 15'i oranında hizmet bedeli alınıyordu.
Hindistan Ulusal Restoranlar Birliği (NRAI), hizmet bedeli uygulamasının devam etmesini savunurken bunun işletmelerin tercihi olduğunu kaydetti. NRAI, ayrıca, hizmet bedelinin de ülkenin vergi gelirlerini artırdığına işaret ederek yasağa tepki gösterdi.