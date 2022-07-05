https://tr.sputniknews.com/20220705/hindistanda-otel-ve-restoranlarda-hizmet-bedeli-alinmasi-yasaklandi--1058323392.html

Hindistan'da otel ve restoranlarda hizmet bedeli alınması yasaklandı

Hindistan'da otel ve restoranlarda hizmet bedeli alınması yasaklandı

Hindistan'da otel ve restoranlarda faturalara eklenen hizmet bedeli uygulaması kaldırıldı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T11:14+0300

2022-07-05T11:14+0300

2022-07-05T11:15+0300

dünya

hindistan

otel

restoran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058323471_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a5614577bb0b5e0e4b271ea5c4db7160.jpg

Hindistan Tüketici Koruma Kurulu, otel ve restoranlarda faturalara hizmet bedeli eklenmesini yasakladı. Yetkililer, kararın tüketicilerden gelen bu yöndeki artan şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından alındığını belirtti. Ayrıca, tüketicilerin ulusal tüketici yardım hattı vasıtasıyla yasağa uymayan işletmeleri şikayet edebileceği bilgisi paylaşıldı. Hindistan'da, restoran ve otel gibi işletmelerde fatura tutarının yaklaşık yüzde 5 ila 15'i oranında hizmet bedeli alınıyordu. Hindistan Ulusal Restoranlar Birliği (NRAI), hizmet bedeli uygulamasının devam etmesini savunurken bunun işletmelerin tercihi olduğunu kaydetti. NRAI, ayrıca, hizmet bedelinin de ülkenin vergi gelirlerini artırdığına işaret ederek yasağa tepki gösterdi.

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, otel, restoran