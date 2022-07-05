https://tr.sputniknews.com/20220705/izmit-korfezi-yosunlarla-kaplandi-1058330765.html

İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı

İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı

İzmit Körfezi'nde son günlerde çoğalan yosunlar, Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı. Yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T13:35+0300

2022-07-05T13:35+0300

2022-07-05T13:35+0300

türkiye

kocaeli

yosun

körfez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058330620_0:71:751:493_1920x0_80_0_0_169dbd302ca38a54f396244b0f788ab0.jpg

İzmit Körfezi'nde çoğalan yosunlar, doğu ucunda göçmen kuşların uğrak noktası olan Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı temizleme çalışmalarında, kıyıya vuran yüzeydeki yosunlar toplanıyor.Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, yüzeydeki organizmaları faydalı gördüklerini belirterek makroalg olduğunu söyledikleri canlıların, midyelerle İzmit Körfezi’nin en önemli habitatlarından bir tanesi olduğunu aktardı.Körfezde organik olarak her sezon oluşan canlılar olduğunu kaydeden yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek bazen denizi maviye bazen de kırmızıya çeviren alglerin çoğaldığını söyledi.Yetkililer, midyelerin su altında olduğu için görünmediğini, alglerin ise suya fazla giren organik maddeleri tüketerek besin dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220613/komur-tozlari-yagmurla-dereye-akti-izmit-korfezi-karardi-1057337425.html

türkiye

kocaeli

körfez

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocaeli, yosun, körfez