https://tr.sputniknews.com/20220705/izmit-korfezi-yosunlarla-kaplandi-1058330765.html
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
İzmit Körfezi'nde son günlerde çoğalan yosunlar, Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı. Yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T13:35+0300
2022-07-05T13:35+0300
2022-07-05T13:35+0300
türkiye
kocaeli
yosun
körfez
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İzmit Körfezi'nde çoğalan yosunlar, doğu ucunda göçmen kuşların uğrak noktası olan Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı temizleme çalışmalarında, kıyıya vuran yüzeydeki yosunlar toplanıyor.Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, yüzeydeki organizmaları faydalı gördüklerini belirterek makroalg olduğunu söyledikleri canlıların, midyelerle İzmit Körfezi’nin en önemli habitatlarından bir tanesi olduğunu aktardı.Körfezde organik olarak her sezon oluşan canlılar olduğunu kaydeden yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek bazen denizi maviye bazen de kırmızıya çeviren alglerin çoğaldığını söyledi.Yetkililer, midyelerin su altında olduğu için görünmediğini, alglerin ise suya fazla giren organik maddeleri tüketerek besin dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220613/komur-tozlari-yagmurla-dereye-akti-izmit-korfezi-karardi-1057337425.html
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kocaeli, yosun, körfez
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
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İzmit Körfezi'nde son günlerde çoğalan yosunlar, Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı. Yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek denizi bazen maviye bazen de kırmızıya çeviren alglerin çoğaldığını söyledi.
İzmit Körfezi'nde çoğalan yosunlar, doğu ucunda göçmen kuşların uğrak noktası olan Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı temizleme çalışmalarında, kıyıya vuran yüzeydeki yosunlar toplanıyor.
Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, yüzeydeki organizmaları faydalı gördüklerini belirterek makroalg olduğunu söyledikleri canlıların, midyelerle İzmit Körfezi’nin en önemli habitatlarından bir tanesi olduğunu aktardı.
Körfezde organik olarak her sezon oluşan canlılar olduğunu kaydeden yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek bazen denizi maviye bazen de kırmızıya çeviren alglerin çoğaldığını söyledi.
Yetkililer, midyelerin su altında olduğu için görünmediğini, alglerin ise suya fazla giren organik maddeleri tüketerek besin dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.