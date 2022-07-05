Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220705/izmit-korfezi-yosunlarla-kaplandi-1058330765.html
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
İzmit Körfezi'nde son günlerde çoğalan yosunlar, Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı. Yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T13:35+0300
2022-07-05T13:35+0300
türkiye
kocaeli
yosun
körfez
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058330620_0:71:751:493_1920x0_80_0_0_169dbd302ca38a54f396244b0f788ab0.jpg
İzmit Körfezi'nde çoğalan yosunlar, doğu ucunda göçmen kuşların uğrak noktası olan Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı temizleme çalışmalarında, kıyıya vuran yüzeydeki yosunlar toplanıyor.Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, yüzeydeki organizmaları faydalı gördüklerini belirterek makroalg olduğunu söyledikleri canlıların, midyelerle İzmit Körfezi’nin en önemli habitatlarından bir tanesi olduğunu aktardı.Körfezde organik olarak her sezon oluşan canlılar olduğunu kaydeden yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek bazen denizi maviye bazen de kırmızıya çeviren alglerin çoğaldığını söyledi.Yetkililer, midyelerin su altında olduğu için görünmediğini, alglerin ise suya fazla giren organik maddeleri tüketerek besin dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220613/komur-tozlari-yagmurla-dereye-akti-izmit-korfezi-karardi-1057337425.html
türkiye
kocaeli
körfez
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058330620_0:0:751:563_1920x0_80_0_0_3eb886b41ca5bf86a20ef2bd8ba5ba4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kocaeli, yosun, körfez

İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı

13:35 05.07.2022
© DHAİzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
İzmit Körfezi'nde son günlerde çoğalan yosunlar, Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı. Yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek denizi bazen maviye bazen de kırmızıya çeviren alglerin çoğaldığını söyledi.
İzmit Körfezi'nde çoğalan yosunlar, doğu ucunda göçmen kuşların uğrak noktası olan Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı temizleme çalışmalarında, kıyıya vuran yüzeydeki yosunlar toplanıyor.
Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, yüzeydeki organizmaları faydalı gördüklerini belirterek makroalg olduğunu söyledikleri canlıların, midyelerle İzmit Körfezi’nin en önemli habitatlarından bir tanesi olduğunu aktardı.
Körfezde organik olarak her sezon oluşan canlılar olduğunu kaydeden yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek bazen denizi maviye bazen de kırmızıya çeviren alglerin çoğaldığını söyledi.
Yetkililer, midyelerin su altında olduğu için görünmediğini, alglerin ise suya fazla giren organik maddeleri tüketerek besin dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
TÜRKİYE
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
13 Haziran , 10:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала