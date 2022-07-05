Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220705/kanada-hukumeti-yerli-cocuklar-icin-20-milyar-kanada-dolari-tazminat-odeyecek-1058347743.html
Kanada hükümeti yerli çocuklar için 20 milyar Kanada doları tazminat ödeyecek
Kanada hükümeti yerli çocuklar için 20 milyar Kanada doları tazminat ödeyecek
Kanada hükümeti, First Nations yerli ailelerinin çocuklarıyla ilgili 2007'den bu yana devam eden dava nedeniyle 20 milyar Kanada doları (yaklaşık 15.5 milyar... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T19:52+0300
2022-07-05T19:56+0300
dünya
kanada
çocuk
kilise
tazminat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103209/09/1032090988_0:225:5820:3499_1920x0_80_0_0_cf602682a824042f413dc025182a14a1.jpg
Kanada hükümeti, yerli çocuklar için 20 milyar Kanada doları tazminat anlaşmasını imzaladı.Yerel basında çıkan haberlere göre, hükümet, koruyucu ailelerin yanına verilen yerli çocukların, yatılı kilise okullarındakine benzer bir asimilasyona uğradıkları iddiasına yönelik dava nedeniyle 20 milyar Kanada doları tazminat ödeyeceği anlaşmaya imza attı.Kanada Yerli Halklar Meclisi (AFN) Manitoba Bölge Yetkilisi Cindy Woodhouse, "Otuz yıllık savunma ve aylarca süren müzakerelerin ardından, AFN adına, çocuklarımız ve aileleri için bir başka tarihi dönüm noktasına ulaştığımızı söylemekten gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.Hükümet, AFN ve davacılar arasında imzalanan anlaşma, yerli çocuk hizmetlerindeki fazla ödemeler hakkındaki hukuki tartışmaların, çocukların bu hizmetleri almasını engellemeyeceğinden emin olmak için tasarlandı.Kanada Yerli Hizmetleri Bakanı Patty Hajdu, "Taraflar, ayrımcı ve sistematik ırkçı çocuk refahı uygulamalarından büyük zarar gören aileler ve insanlara yönelik tazminat talepleri için bir plan üzerinde anlaştı" dedi.Kanada hükümeti ocakta, First Nations yerli ailelerinin çocuklarına 20 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.First Nations yerlileri, Kanada genelindeki Metis ve İnuit yerlileriyle "en büyük yerli topluluklardan biri" olarak biliniyor.Hukuk süreci 15 yıl sürdüKanada genelindeki yatılı kilise okullarının bahçelerinde son bir yılda bulunan ve resmi kayıtlarda olmayan isimsiz çocuk mezarları ile ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline gelen yerli çocuklar konusundaki hukuk mücadelesi 2007'de başladı.First Nations Çocuk ve Aile Bakımı Derneği'nin 2007'de Kanada İnsan Hakları Mahkemesi'nde (CHRT), çocuk refahı sisteminin kusurlu olduğu ve yerli çocuklarına karşı ayrımcılık uygulandığı iddiasıyla federal hükümete karşı açtığı davada, mahkeme, 2016'da karar verdi.CHRT, 2016'da federal hükümetin çocuk refahı sistemlerinde yerli çocukları yetersiz finanse ederek ayrımcılık yaptığına karar verdi.Mahkeme, 2019'da federal hükümete, 1 Ocak 2006'dan itibaren yerli çocuk refahı sisteminin bir parçası olan her çocuğa birincil vasisi ile 40 bin dolara kadar tazminat ödeme emri verdi.Hükümet ve Yerli gruplar, federal hükümetin tazminat kararını temyize götürmesinin ardından Kasım 2021'den bu yana müzakereler yürütüyor.
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103209/09/1032090988_428:0:5393:3724_1920x0_80_0_0_cd6a6e39905cac30f8b3ff8af9a1e6ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, çocuk, kilise, tazminat

Kanada hükümeti yerli çocuklar için 20 milyar Kanada doları tazminat ödeyecek

19:52 05.07.2022 (güncellendi: 19:56 05.07.2022)
© AFP 2022 / Don EmmertKanada bayrağı
Kanada bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / Don Emmert
Abone olTelegram
Kanada hükümeti, First Nations yerli ailelerinin çocuklarıyla ilgili 2007'den bu yana devam eden dava nedeniyle 20 milyar Kanada doları (yaklaşık 15.5 milyar ABD doları) tazminat ödemek için anlaşma imzaladı.
Kanada hükümeti, yerli çocuklar için 20 milyar Kanada doları tazminat anlaşmasını imzaladı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, hükümet, koruyucu ailelerin yanına verilen yerli çocukların, yatılı kilise okullarındakine benzer bir asimilasyona uğradıkları iddiasına yönelik dava nedeniyle 20 milyar Kanada doları tazminat ödeyeceği anlaşmaya imza attı.
Kanada Yerli Halklar Meclisi (AFN) Manitoba Bölge Yetkilisi Cindy Woodhouse, "Otuz yıllık savunma ve aylarca süren müzakerelerin ardından, AFN adına, çocuklarımız ve aileleri için bir başka tarihi dönüm noktasına ulaştığımızı söylemekten gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.
Hükümet, AFN ve davacılar arasında imzalanan anlaşma, yerli çocuk hizmetlerindeki fazla ödemeler hakkındaki hukuki tartışmaların, çocukların bu hizmetleri almasını engellemeyeceğinden emin olmak için tasarlandı.
Kanada Yerli Hizmetleri Bakanı Patty Hajdu, "Taraflar, ayrımcı ve sistematik ırkçı çocuk refahı uygulamalarından büyük zarar gören aileler ve insanlara yönelik tazminat talepleri için bir plan üzerinde anlaştı" dedi.
Kanada hükümeti ocakta, First Nations yerli ailelerinin çocuklarına 20 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.
First Nations yerlileri, Kanada genelindeki Metis ve İnuit yerlileriyle "en büyük yerli topluluklardan biri" olarak biliniyor.

Hukuk süreci 15 yıl sürdü

Kanada genelindeki yatılı kilise okullarının bahçelerinde son bir yılda bulunan ve resmi kayıtlarda olmayan isimsiz çocuk mezarları ile ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline gelen yerli çocuklar konusundaki hukuk mücadelesi 2007'de başladı.
First Nations Çocuk ve Aile Bakımı Derneği'nin 2007'de Kanada İnsan Hakları Mahkemesi'nde (CHRT), çocuk refahı sisteminin kusurlu olduğu ve yerli çocuklarına karşı ayrımcılık uygulandığı iddiasıyla federal hükümete karşı açtığı davada, mahkeme, 2016'da karar verdi.
CHRT, 2016'da federal hükümetin çocuk refahı sistemlerinde yerli çocukları yetersiz finanse ederek ayrımcılık yaptığına karar verdi.
Mahkeme, 2019'da federal hükümete, 1 Ocak 2006'dan itibaren yerli çocuk refahı sisteminin bir parçası olan her çocuğa birincil vasisi ile 40 bin dolara kadar tazminat ödeme emri verdi.
Hükümet ve Yerli gruplar, federal hükümetin tazminat kararını temyize götürmesinin ardından Kasım 2021'den bu yana müzakereler yürütüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала