https://tr.sputniknews.com/20220705/netflix-turkiye-ersan-kuneri-2-sezon-geliyor-1058325622.html

Netflix Türkiye: Erşan Kuneri 2. sezon geliyor

Netflix Türkiye: Erşan Kuneri 2. sezon geliyor

Cem Yılmaz'ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonuna ilişkin Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

erşan kuneri

cem yılmaz

netflix

dizi

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Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonu merak konusuydu.Netflix Türkiye'nin resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, "Kuneri Film ailesi ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyarım. Erşan Kuneri 2. sezon geliyor" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220618/ersan-kunerinin-canyoldas-sabunlari-satisa-cikti-cem-yilmaz-tepki-gosterdi-1057591539.html

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türkiye, erşan kuneri, cem yılmaz, netflix, dizi