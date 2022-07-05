https://tr.sputniknews.com/20220705/netflix-turkiye-ersan-kuneri-2-sezon-geliyor-1058325622.html
Netflix Türkiye: Erşan Kuneri 2. sezon geliyor
Netflix Türkiye: Erşan Kuneri 2. sezon geliyor
Cem Yılmaz'ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonuna ilişkin Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T12:11+0300
2022-07-05T12:11+0300
2022-07-05T12:11+0300
yaşam
türkiye
erşan kuneri
cem yılmaz
netflix
dizi
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Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonu merak konusuydu.Netflix Türkiye'nin resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, "Kuneri Film ailesi ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyarım. Erşan Kuneri 2. sezon geliyor" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/ersan-kunerinin-canyoldas-sabunlari-satisa-cikti-cem-yilmaz-tepki-gosterdi-1057591539.html
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türkiye, erşan kuneri, cem yılmaz, netflix, dizi
Netflix Türkiye: Erşan Kuneri 2. sezon geliyor
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Cem Yılmaz'ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonuna ilişkin Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.
Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonu merak konusuydu.
Netflix Türkiye'nin resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kuneri Film ailesi ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyarım. Erşan Kuneri 2. sezon geliyor" denildi.