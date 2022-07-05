https://tr.sputniknews.com/20220705/nikah-memurundan-son-pismanlik-neye-yarar-sarkisina-boyle-bir-ask-gorulmemis-dunyada-cevabi-1058335477.html

Nikah memurundan 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısına 'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada' cevabı

Nikah memurundan 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısına 'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada' cevabı

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir nikahta damadın arkadaşlarının 'Son pişmanlık neye yarar?' şarkısı çaldırmasının üzerine, "Müslüm'den onu değil bunu... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T15:12+0300

2022-07-05T15:12+0300

2022-07-05T15:18+0300

yaşam

türkiye

istanbul

nikah

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İstanbul'da gerçekleşen bir nikah töreninde damadın arkadaşları, çifte bir sürpriz yapmak istedi. Nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna damadın "Evet" yanıtını verdiği esnada, damadın arkadaşları Müslüm Gürses'ten 'son pişmanlık neye yarar?' şarkısını çalmaya başladı.Bunun üzerine nikah salonunda gülüşmeler yaşandı.Nikah memuru Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ise "Çalacaksanız Müslüm'den onu değil bunu çalın" diyerek "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" şarkısının başlaması için teknik ekibe işaret verdi.Şarkının duyulmasıyla salonda alkışlar yükseldi.

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türkiye, istanbul, nikah