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Nikah memurundan 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısına 'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada' cevabı
Nikah memurundan 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısına 'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada' cevabı
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir nikahta damadın arkadaşlarının 'Son pişmanlık neye yarar?' şarkısı çaldırmasının üzerine, "Müslüm'den onu değil bunu... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T15:12+0300
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İstanbul'da gerçekleşen bir nikah töreninde damadın arkadaşları, çifte bir sürpriz yapmak istedi. Nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna damadın "Evet" yanıtını verdiği esnada, damadın arkadaşları Müslüm Gürses'ten 'son pişmanlık neye yarar?' şarkısını çalmaya başladı.Bunun üzerine nikah salonunda gülüşmeler yaşandı.Nikah memuru Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ise "Çalacaksanız Müslüm'den onu değil bunu çalın" diyerek "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" şarkısının başlaması için teknik ekibe işaret verdi.Şarkının duyulmasıyla salonda alkışlar yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/muzik-secimi-evlilik-bitirdi-gelinle-damat-dugunde-bosanma-karari-verdi-1052454453.html
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Nikah memurundan 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısına 'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada' cevabı

15:12 05.07.2022 (güncellendi: 15:18 05.07.2022)
© AAEvlilik, nikah
Evlilik, nikah - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir nikahta damadın arkadaşlarının 'Son pişmanlık neye yarar?' şarkısı çaldırmasının üzerine, "Müslüm'den onu değil bunu açın" diyerek 'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada' şarkısını çaldırdı.
İstanbul'da gerçekleşen bir nikah töreninde damadın arkadaşları, çifte bir sürpriz yapmak istedi. Nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna damadın "Evet" yanıtını verdiği esnada, damadın arkadaşları Müslüm Gürses'ten 'son pişmanlık neye yarar?' şarkısını çalmaya başladı.
Bunun üzerine nikah salonunda gülüşmeler yaşandı.
Nikah memuru Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ise "Çalacaksanız Müslüm'den onu değil bunu çalın" diyerek "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" şarkısının başlaması için teknik ekibe işaret verdi.
Şarkının duyulmasıyla salonda alkışlar yükseldi.
 
Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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