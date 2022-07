https://tr.sputniknews.com/20220705/rekabet-kurulu-bazi-devralma-islemlerini-onayladi-1058314235.html

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı sektörlerde devralma ve ortak girişim kurma başvurularına onay verdi. 05.07.2022

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan kararlara göre, Tech Data Turkey Holding AŞ ile Sanko Holding AŞ tarafından ortak kontrol edilen Tech Data Bilgisayar Sistemleri AŞ'nin tek kontrolünün Tech Data Turkey Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.Ondura SAS'ın tek kontrolünün Kingspan Group Limited aracılığıyla Kingspan Group Plc tarafından devralınması işlemine izin verildi.Advarra Holdings Inc.'in dolaylı ortak kontrolünün, nihai olarak Blackstone Inc. ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınması işlemi onaylandı.Sojitz Corporation ve The Goldman Sachs Group Inc tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.Fonzip Yazılım AŞ'nin kontrolünde bulunan "www.yuvarla.com" internet sitesi, anılan siteye özgü gerekli altyapı ve yazılım ile "Yuvarla" markasının Papara Elektronik Para AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

