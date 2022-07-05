https://tr.sputniknews.com/20220705/yatili-kuran-kursunda-cocuklara-siddet-yurt-yonetici-ve-hizmetlinin-tutuklanmasina-karar-verildi-1058342921.html

Yatılı Kuran kursunda çocuklara şiddet: Yurt yöneticisi ve hizmetlinin tutuklanmasına karar verildi

Yatılı Kuran kursunda çocuklara şiddet: Yurt yöneticisi ve hizmetlinin tutuklanmasına karar verildi

Erzurum'da Kuran kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin davada mahkeme heyeti, sanıklar yurt yöneticisi N.K. ile hizmetli U.G'nin tutuklanmasına karar... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T18:37+0300

2022-07-05T18:37+0300

2022-07-05T18:40+0300

kuran kursu

türkiye

erzurum

çocuğa şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057517690_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_a7bbb85d92c26db116161ff4f7080206.jpg

Erzurum'da yatılı Kuran kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla yurt yöneticisi ve hizmetlinin 96 yıldan 195 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye veya gebe kadına işkence yapmak" suçundan tutuksuz yargılanan yurt yöneticisi N.K. ile hizmetli U.G. taraf avukatları ile mağdur çocukların aileleri katıldı.İddianamenin okunmasının ardından savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti.Mağdur aileler ise çocuklarına yapılanlardan dolayı sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.Mahkeme heyeti, sanıklar N.K. ve U.G'nin tutuklanmasına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

türkiye

erzurum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuran kursu, erzurum, çocuğa şiddet