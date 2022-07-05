https://tr.sputniknews.com/20220705/yatili-kuran-kursunda-cocuklara-siddet-yurt-yonetici-ve-hizmetlinin-tutuklanmasina-karar-verildi-1058342921.html
Yatılı Kuran kursunda çocuklara şiddet: Yurt yöneticisi ve hizmetlinin tutuklanmasına karar verildi
Yatılı Kuran kursunda çocuklara şiddet: Yurt yöneticisi ve hizmetlinin tutuklanmasına karar verildi
Erzurum'da Kuran kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin davada mahkeme heyeti, sanıklar yurt yöneticisi N.K. ile hizmetli U.G'nin tutuklanmasına karar... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T18:37+0300
2022-07-05T18:37+0300
2022-07-05T18:40+0300
kuran kursu
türkiye
erzurum
çocuğa şiddet
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Erzurum'da yatılı Kuran kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla yurt yöneticisi ve hizmetlinin 96 yıldan 195 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye veya gebe kadına işkence yapmak" suçundan tutuksuz yargılanan yurt yöneticisi N.K. ile hizmetli U.G. taraf avukatları ile mağdur çocukların aileleri katıldı.İddianamenin okunmasının ardından savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti.Mağdur aileler ise çocuklarına yapılanlardan dolayı sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.Mahkeme heyeti, sanıklar N.K. ve U.G'nin tutuklanmasına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.
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Yatılı Kuran kursunda çocuklara şiddet: Yurt yöneticisi ve hizmetlinin tutuklanmasına karar verildi
18:37 05.07.2022 (güncellendi: 18:40 05.07.2022) Abone ol
Erzurum'da Kuran kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin davada mahkeme heyeti, sanıklar yurt yöneticisi N.K. ile hizmetli U.G'nin tutuklanmasına karar verdi.
Erzurum'da yatılı Kuran kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla yurt yöneticisi ve hizmetlinin 96 yıldan 195 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye veya gebe kadına işkence yapmak" suçundan tutuksuz yargılanan yurt yöneticisi N.K. ile hizmetli U.G. taraf avukatları ile mağdur çocukların aileleri katıldı.
İddianamenin okunmasının ardından savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti.
Mağdur aileler ise çocuklarına yapılanlardan dolayı sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.
Mahkeme heyeti, sanıklar N.K. ve U.G'nin tutuklanmasına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.