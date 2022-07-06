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Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
Antalya Konyaaltı Sahili'nde kumsal alana çıkan caretta caretta için sahilin bir bölümü polis ve özel güvenlik ekiplerince boşaltıldı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T02:31+0300
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türkiye
antalya
konyaaltı
sahil
kaplumbağa
caretta caretta
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Konyaaltı Sahili'nde denizde bir kaplumbağanın ilerlemeye çalıştığını gören Mehmet Özbek, durumu polise ve bölgede görev yapan özel güvenlik görevlilerine bildirdi.İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, kumsala çıkan caretta carettanın yumurta bırakmak için bölgeye gelmiş olabileceği uyarısında bulundu.Çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştıran ekipler, bir süreliğine sahili boşalttı.Boşaltılan alanda gezinen caretta caretta, daha sonra tekrar denize girerek gözden kayboldu.Caretta carettayı ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.
türkiye
antalya
konyaaltı
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antalya, konyaaltı, sahil, kaplumbağa, caretta caretta

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

02:31 06.07.2022 (güncellendi: 02:33 06.07.2022)
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
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Antalya Konyaaltı Sahili'nde kumsal alana çıkan caretta caretta için sahilin bir bölümü polis ve özel güvenlik ekiplerince boşaltıldı.
Konyaaltı Sahili'nde denizde bir kaplumbağanın ilerlemeye çalıştığını gören Mehmet Özbek, durumu polise ve bölgede görev yapan özel güvenlik görevlilerine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, kumsala çıkan caretta carettanın yumurta bırakmak için bölgeye gelmiş olabileceği uyarısında bulundu.
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
Çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştıran ekipler, bir süreliğine sahili boşalttı.
Boşaltılan alanda gezinen caretta caretta, daha sonra tekrar denize girerek gözden kayboldu.
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
Caretta carettayı ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
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