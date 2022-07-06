https://tr.sputniknews.com/20220706/antalyada-deniz-kiyisina-cikan-caretta-caretta-icin-sahil-bosaltildi-1058366824.html
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
Antalya Konyaaltı Sahili'nde kumsal alana çıkan caretta caretta için sahilin bir bölümü polis ve özel güvenlik ekiplerince boşaltıldı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T02:31+0300
2022-07-06T02:31+0300
2022-07-06T02:33+0300
türkiye
antalya
konyaaltı
sahil
kaplumbağa
caretta caretta
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Konyaaltı Sahili'nde denizde bir kaplumbağanın ilerlemeye çalıştığını gören Mehmet Özbek, durumu polise ve bölgede görev yapan özel güvenlik görevlilerine bildirdi.İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, kumsala çıkan caretta carettanın yumurta bırakmak için bölgeye gelmiş olabileceği uyarısında bulundu.Çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştıran ekipler, bir süreliğine sahili boşalttı.Boşaltılan alanda gezinen caretta caretta, daha sonra tekrar denize girerek gözden kayboldu.Caretta carettayı ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.
türkiye
antalya
konyaaltı
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antalya, konyaaltı, sahil, kaplumbağa, caretta caretta
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
02:31 06.07.2022 (güncellendi: 02:33 06.07.2022) Abone ol
Antalya Konyaaltı Sahili'nde kumsal alana çıkan caretta caretta için sahilin bir bölümü polis ve özel güvenlik ekiplerince boşaltıldı.
Konyaaltı Sahili'nde denizde bir kaplumbağanın ilerlemeye çalıştığını gören Mehmet Özbek, durumu polise ve bölgede görev yapan özel güvenlik görevlilerine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, kumsala çıkan caretta carettanın yumurta bırakmak için bölgeye gelmiş olabileceği uyarısında bulundu.
Çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştıran ekipler, bir süreliğine sahili boşalttı.
Boşaltılan alanda gezinen caretta caretta, daha sonra tekrar denize girerek gözden kayboldu.
Caretta carettayı ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.