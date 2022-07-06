https://tr.sputniknews.com/20220706/antalyada-deniz-kiyisina-cikan-caretta-caretta-icin-sahil-bosaltildi-1058366824.html

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya Konyaaltı Sahili'nde kumsal alana çıkan caretta caretta için sahilin bir bölümü polis ve özel güvenlik ekiplerince boşaltıldı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T02:31+0300

2022-07-06T02:31+0300

2022-07-06T02:33+0300

türkiye

antalya

konyaaltı

sahil

kaplumbağa

caretta caretta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058366318_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bad5e373292d6e7977b2e71cc5475322.jpg

Konyaaltı Sahili'nde denizde bir kaplumbağanın ilerlemeye çalıştığını gören Mehmet Özbek, durumu polise ve bölgede görev yapan özel güvenlik görevlilerine bildirdi.İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, kumsala çıkan caretta carettanın yumurta bırakmak için bölgeye gelmiş olabileceği uyarısında bulundu.Çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştıran ekipler, bir süreliğine sahili boşalttı.Boşaltılan alanda gezinen caretta caretta, daha sonra tekrar denize girerek gözden kayboldu.Caretta carettayı ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

türkiye

antalya

konyaaltı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, konyaaltı, sahil, kaplumbağa, caretta caretta