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Çin Dışişleri, Devlet Başkanı Şi'nin Rusya'yı ziyaret etmeyi reddettiği iddiasını yalanladı
Çin Dışişleri, Devlet Başkanı Şi'nin Rusya'yı ziyaret etmeyi reddettiği iddiasını yalanladı
Çin Dışişleri Sözcüsü Cao Licien, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaret etmeyi reddettiği yönündeki iddiayı yalanlayarak her iki ülke liderinin de tüm... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T11:52+0300
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dünya
çin
rusya
vladimir putin
şi cinping
görüşme
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaret etmeyi reddettiği iddiasına yanıt verdi.Cao, hem Şi hem de Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana yakın temaslarını sürdürdüklerini ve tüm düzeylerde görüş alışverişini geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.Bu bağlamda iddiayı yalanlayan Cao, "Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana Çin ve Rusya'nın devlet başkanları ve üst düzey yetkilileri, çeşitli yollarla yakın temasta bulundular ve ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliği konusunda zamanında ve etkili iletişim gerçekleştirdiler" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220629/natonun-yeni-stratejik-konseptinde-cin-ayrintisi-ittifak-asya-pasifiklestirilmeye-calisiliyor-1058110995.html
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çin, rusya, vladimir putin, şi cinping, görüşme

Çin Dışişleri, Devlet Başkanı Şi'nin Rusya'yı ziyaret etmeyi reddettiği iddiasını yalanladı

11:52 06.07.2022 (güncellendi: 11:53 06.07.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin, Şi Cinping
Vladimir Putin, Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
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Çin Dışişleri Sözcüsü Cao Licien, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaret etmeyi reddettiği yönündeki iddiayı yalanlayarak her iki ülke liderinin de tüm düzeylerde görüş alışverişini sürdüreceklerini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaret etmeyi reddettiği iddiasına yanıt verdi.
Cao, hem Şi hem de Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana yakın temaslarını sürdürdüklerini ve tüm düzeylerde görüş alışverişini geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.
Bu bağlamda iddiayı yalanlayan Cao, "Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana Çin ve Rusya'nın devlet başkanları ve üst düzey yetkilileri, çeşitli yollarla yakın temasta bulundular ve ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliği konusunda zamanında ve etkili iletişim gerçekleştirdiler" dedi.
Çin - ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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