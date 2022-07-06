https://tr.sputniknews.com/20220706/cin-disisleri-devlet-baskani-sinin-rusyayi-ziyaret-etmeyi-reddetigi-iddiasini-yalanladi-1058374360.html

Çin Dışişleri, Devlet Başkanı Şi'nin Rusya'yı ziyaret etmeyi reddettiği iddiasını yalanladı

Çin Dışişleri, Devlet Başkanı Şi'nin Rusya'yı ziyaret etmeyi reddettiği iddiasını yalanladı

Çin Dışişleri Sözcüsü Cao Licien, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaret etmeyi reddettiği yönündeki iddiayı yalanlayarak her iki ülke liderinin de tüm... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T11:52+0300

2022-07-06T11:52+0300

2022-07-06T11:53+0300

dünya

çin

rusya

vladimir putin

şi cinping

görüşme

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaret etmeyi reddettiği iddiasına yanıt verdi.Cao, hem Şi hem de Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana yakın temaslarını sürdürdüklerini ve tüm düzeylerde görüş alışverişini geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.Bu bağlamda iddiayı yalanlayan Cao, "Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana Çin ve Rusya'nın devlet başkanları ve üst düzey yetkilileri, çeşitli yollarla yakın temasta bulundular ve ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliği konusunda zamanında ve etkili iletişim gerçekleştirdiler" dedi.

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çin, rusya, vladimir putin, şi cinping, görüşme