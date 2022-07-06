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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220706/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058370017.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar dünkü yükselişinin ardından bugün 17 liranın hemen üzerinde seyrediyor, euro ise 17.44 liradan işlem görüyor. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T09:19+0300
2022-07-06T09:19+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
çeyrek altın
gram altın
yarım gram altın
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Dolar, 6 Temmuz 2022 sabahında 17 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17.0407 lira, satış fiyatı 17.0427 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 17,4427 lira alış fiyatı, 17,4811 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, küresel resesyon endişeleriyle 1800 dolar seviyesinin altına kadar geriledi.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 966 lira,Çeyrek altın 1588 lira,Yarım altın 3171 lira,Tam altın 6321 liradan el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058320047.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, çeyrek altın, gram altın, yarım gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:19 06.07.2022
© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photoeuro, dolar, sterlin, yen
euro, dolar, sterlin, yen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
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Dolar dünkü yükselişinin ardından bugün 17 liranın hemen üzerinde seyrediyor, euro ise 17.44 liradan işlem görüyor.
Dolar, 6 Temmuz 2022 sabahında 17 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17.0407 lira, satış fiyatı 17.0427 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 17,4427 lira alış fiyatı, 17,4811 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, küresel resesyon endişeleriyle 1800 dolar seviyesinin altına kadar geriledi.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 966 lira,
Çeyrek altın 1588 lira,
Yarım altın 3171 lira,
Tam altın 6321 liradan el değiştiriyor.
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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