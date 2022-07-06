Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220706/eski-disisleri-bakani-ilter-turkmen-hayatini-kaybetti-1058402028.html
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti
Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, 94 yaşında hayatını kaybetti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T22:09+0300
2022-07-06T22:10+0300
türkiye
ilter türkmen
zincirlikuyu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058401884_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fd2408afb8bdedb420d48120b2548935.jpg
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan taziye açıklamasına göre, 1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevler yürüten Türkmen'in cenazesi 8 Temmuz'da Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.Bakanlıktaki görevine 1949 yılında başlayan Türkmen, Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü.12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı.Türkmen, 1991 yılında emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü.
türkiye
zincirlikuyu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058401884_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_4594f3abf0f032d5c0e7bb24cb957dd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ilter türkmen, zincirlikuyu

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti

22:09 06.07.2022 (güncellendi: 22:10 06.07.2022)
© AFP 2022İlter Türkmen
İlter Türkmen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan taziye açıklamasına göre, 1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevler yürüten Türkmen'in cenazesi 8 Temmuz'da Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Bakanlıktaki görevine 1949 yılında başlayan Türkmen, Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü.
12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı.
Türkmen, 1991 yılında emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала