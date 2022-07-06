https://tr.sputniknews.com/20220706/eski-disisleri-bakani-ilter-turkmen-hayatini-kaybetti-1058402028.html

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, 94 yaşında hayatını kaybetti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T22:09+0300

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türkiye

ilter türkmen

zincirlikuyu

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan taziye açıklamasına göre, 1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevler yürüten Türkmen'in cenazesi 8 Temmuz'da Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.Bakanlıktaki görevine 1949 yılında başlayan Türkmen, Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü.12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı.Türkmen, 1991 yılında emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü.

türkiye

zincirlikuyu

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ilter türkmen, zincirlikuyu