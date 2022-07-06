https://tr.sputniknews.com/20220706/eski-disisleri-bakani-ilter-turkmen-hayatini-kaybetti-1058402028.html
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti
Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, 94 yaşında hayatını kaybetti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T22:09+0300
2022-07-06T22:09+0300
2022-07-06T22:10+0300
türkiye
ilter türkmen
zincirlikuyu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058401884_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fd2408afb8bdedb420d48120b2548935.jpg
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan taziye açıklamasına göre, 1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevler yürüten Türkmen'in cenazesi 8 Temmuz'da Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.Bakanlıktaki görevine 1949 yılında başlayan Türkmen, Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü.12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı.Türkmen, 1991 yılında emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü.
türkiye
zincirlikuyu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058401884_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_4594f3abf0f032d5c0e7bb24cb957dd8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ilter türkmen, zincirlikuyu
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti
22:09 06.07.2022 (güncellendi: 22:10 06.07.2022) Abone ol
Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan taziye açıklamasına göre, 1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevler yürüten Türkmen'in cenazesi 8 Temmuz'da Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Bakanlıktaki görevine 1949 yılında başlayan Türkmen, Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü.
12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı.
Türkmen, 1991 yılında emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü.