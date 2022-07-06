https://tr.sputniknews.com/20220706/evinde-kizartma-yaparken-elbisesi-tutusan-kadin-hayatini-kaybetti-1058387740.html

Evinde kızartma yaparken elbisesi tutuşan kadın hayatını kaybetti

Evinde kızartma yaparken elbisesi tutuşan kadın hayatını kaybetti

Bolu'da kızartma yapan 68 yaşındaki kadının elbisesi, ocağın aleviyle tutuştu. Vücudunu saran alevlerden kurtulamayan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T16:25+0300

2022-07-06T16:25+0300

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türkiye

türkiye

bolu

patates kızartması

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yangın

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Evinde kızartma yapan kadın, elbisesinin tutuşması üzerine yanarak hayatını kaybetti.İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Şükran Emre (68) tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaptığı sırada üzerindeki elbise tutuştu.Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan Emre, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Elbiseleri yanan kadının 'imdat' çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran Emre’nin elbiselerindeki alevleri söndürdü.İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şükran Emre, Aktaş camiinde kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar mezarlığına defnedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220530/lavabo-acici-uzerine-kimyasal-doktu-patlama-oldu-kolumdan-ve-bacagimdan-yaralandim-1056801505.html

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türkiye, bolu, patates kızartması, kaza, yangın