https://tr.sputniknews.com/20220706/gazpromun-haidachtaki-yeralti-gaz-depolama-tesisi-diger-tedarikcilere-devredilecek-1058397994.html

'Gazprom'un Haidach'taki yeraltı gaz depolama tesisi diğer tedarikçilere devredilecek'

'Gazprom'un Haidach'taki yeraltı gaz depolama tesisi diğer tedarikçilere devredilecek'

Avusturya Başbakanı Nehammer, Gazprom'un Haidach'taki yeraltı gaz depolama tesisinin diğer tedarikçilere devredileceğini belirtti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T20:06+0300

2022-07-06T20:06+0300

2022-07-06T20:06+0300

gazprom

dünya

karl nehammer

doğalgaz

avusturya

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, düzenlediği basın toplantısında Haidach'taki yeraltı gaz depolama tesisinin Gazprom tarafından şu ana kadar doldurmadığı, bu nedenle tesisin diğer enerji tedarikçilerinin kullanımına sunulacağını söyledi.Nehammer, “Gaz depolama tesislerinin amacına uygun olarak, yani gaz depolama amaçlı kullanılması anlamına gelen ‘kullan ya da kaybet’ ilkesini getirdik. Eğer bu amaçla kullanılmıyorsa, işletmeciden geri alınıp gaz depolama için başkalarına verilir” dedi.Gazprom’un gaz depolama tesisini şu ana kadar doldurmadığını belirten Nehammer, “Bu kural neresi için geçerli? Haidach. Bu, Avusturya'da şu ana kadar doldurulmamış gaz depolama tesisidir, bu yüzden orada gaz depolamak için diğer enerji tedarikçilerine sunulacak. Avusturya Cumhuriyeti olarak bunu gelecekte kullanacağız” diye konuştu.Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler ise, Avusturya enerji düzenleyicisi E-Control’ün Haidach depolama tesisinin sistematik olarak boş bırakılmasına son vermek için bir süreç başlattığını belirterek şunları ifade etti:

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gazprom, karl nehammer, doğalgaz, avusturya