https://tr.sputniknews.com/20220706/hindistanda-hukumetin-icerik-kaldirma-talimatina-twitterdan-itiraz-mahkemeye-basvurdu-1058387177.html

Twitter, Hindistan hükümetini mahkemeye verdi

Twitter, Hindistan hükümetini mahkemeye verdi

Twitter, Hindistan'daki bir mahkemeden, sosyal medya platformunda bulunan içerikleri kaldırma talimatlarını iptal etmesi talebinde bulundu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T15:17+0300

2022-07-06T15:17+0300

2022-07-06T15:23+0300

dünya

hindistan

twitter

içerik kaldırma

mahkeme

itiraz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043977544_0:228:2191:1460_1920x0_80_0_0_5f7e83156c854348acfc12670de10773.jpg

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, yetkilerin kötüye kullanıldığını öne sürerek Hindistan'daki bir mahkemeden Yeni Delhi hükümetinin sosyal medya platformunda yer alan bazı içeriklerin kaldırılması yönündeki talimatını bozmasını istedi.Hindistan Bilgi Teknolojisi Bakanı Ashwini Vaishnaw, Twitter'ın söz konusu talebine ilişkin "Hiçbir sektördeki hiçbir şirket, Hindistan'da yasaları çiğneyemez" ifadelerini kullandı.Söz konusu talep, Twitter ile Yeni Delhi arasında yaşanan gerilimin ardından geldi.Geçtiğimiz aylarda Hindistanlı yetkililer, aralarında hükümetin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerin yetersizliği yönündeki eleştiriler, çiftçilerin hükümet karşıtı protestoları sırasında yapılan paylaşımlarla dezenformasyon yapıldığı iddiası ve bağımsız bir Sih devletini destekler nitelikte paylaşımların da yer aldığı çok sayıda içerik nedeniyle Twitter'ı harekete geçmeye çağırmıştı. Hükümet, Twitter'ı 'işbirliği yapmamakla' suçlamıştıHindistan hükümeti daha önce, Twitter'ın da dahil olduğu büyük sosyal medya şirketlerinin yasal konulardaki politikalarına rağmen içerik kaldırma konusunda işbirliği yapmadığını açıklamıştı.Geçtiğimiz ay Twitter Hindistan Bilgi Teknolojisi Bakanlığı tarafından uyarılmış, yasalar çerçevesinde yapılan talimatlara uyulmaması durumunda cezai işlemlere başvurulacağını belirtmişti. Reuters'a konuşan bir kaynak, Twitter'ın hali hazırda sahip olduğu sorumluluk muafiyetlerini kaybetmemek için bu hafta söz konusu talimatlara uyma kararı aldığını ileri sürdü.Kaynağa göre, Karnataka eyaletindeki bir üst mahkemeye yapılan başvuruda Twitter, bazı içerik kaldırma talimatlarının Hindistan'ın Bilgi Teknolojileri yasasının usul gerekliliklerini karşılamadığını savundu ancak gözden geçirilmesi talep edilen içeriklerin hangileri olduğu belirtilmedi.Ülkedeki mevcut yasalar, hükümete ulusal güvenlik çıkarları gereği bazı içeriklere erişimi engelleme izni veriyor.Twitter siyasi partilerin paylaşımlarının kaldırılmasının 'ifade özgürlüğünün ihlali' olacağını belirttiHindistan'da 24 milyona yakın kullanıcıya sahip Twitter, yaptığı başvuruda söz konusu bazı içerik kaldırma taleplerinde paylaşım sahiplerine hükümet tarafından bildirimde bulunulmadığını savundu. Söz konusu paylaşımlar arasında bazı siyasi partiler ve yetkilileri tarafından yayınlanan içeriklerin de yer aldığını belirten platform, bu paylaşımların kaldırılmasının 'ifade özgürlüğünün ihlali' olacağını belirtti.Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Rajeev Chandrasekhar, Twitter'ın yasal hamlesinden saatler sonra yaptığı açıklamada şirket adını vermeden, yabancı sosyal medya platformları da dahil olmak üzere tüm şirketlerin mahkemelere başvurma hakkına sahip olduğunu söyledi.Chandrasekhar, "Ancak burada faaliyet gösteren TÜM aracı şirket/platformlar da aynı şekilde yasalarımıza ve kurallarımıza uymak konusunda açık bir yükümlülüğe sahiptir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20160311/ab-facebook-twitter-nefret-soylemi-1021431915.html

https://tr.sputniknews.com/20220622/tbmmde-sosyal-medya-yasasi-teklifinin-gorusulmesi-ertelendi-1057774716.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, twitter , içerik kaldırma, mahkeme, itiraz