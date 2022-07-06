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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförleri, sürücüleri görüntüleyen kameraların kaldırılmasını istedi
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförleri, sürücüleri görüntüleyen kameraların kaldırılmasını istedi
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförleri, araçlardaki sürücünün bulunduğu yeri görüntüleyen, kendi hareketlerini ve konuşmalarını takip eden kameranın... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T13:35+0300
2022-07-06T13:35+0300
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Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası'na (KATAŞ-SEN) üye bir grup şoför, Beyoğlu'ndaki İETT Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelerek, "Şoförler üzerinde mobbinge neden olan, yanlış ikazlar veren casus kameralar kaldırılsın, raporlar ve para cezaları iptal edilsin" yazılı pankart açtı.KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner, burada yaptığı açıklamada, araçlarda sürücülerin bulunduğu yeri görüntüleyen kameraların, şoförleri hedef aldığını ve hareketlerini denetlediğini belirtti."Casus kamera" sistemi olarak ifade ettiği bu uygulamanın kaldırılmasını istediklerini dile getiren Başaraner, "Şoföre baskı aracı haline gelmiş sesli ve görüntülü kamera sistemi ile buradan açığa çıkan rapor ve cezaların iptal edilmesi konusunda imza kampanyası sürdürdük. Halk otobüsü şoförleri olarak 1400 imza topladık" dedi.İstanbul ulaşımının yüzde 20'sinin halk otobüslerince sağlandığını belirten Başaraner, "Halk otobüsü şoförlerinin iş yaşamının güvenceli olması hem insani koşullarda hem de şiddetten arındırılmış ortamda çalışması için mücadele ediyoruz. Raporların, cezaların iptal edilmesi, kamera sisteminin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.Basın açıklamasının ardından grup, topladıkları imzaları İETT yetkililerine teslim etti.
https://tr.sputniknews.com/20220704/iett-otobusu-manevra-yapti-dusen-yolcu-bel-kemigini-kirdi-1058289024.html
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türkiye, iett, otobüs, otobüs şöförü, kamera

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförleri, sürücüleri görüntüleyen kameraların kaldırılmasını istedi

13:35 06.07.2022
© AAİETT
İETT - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförleri, araçlardaki sürücünün bulunduğu yeri görüntüleyen, kendi hareketlerini ve konuşmalarını takip eden kameranın kaldırılması için topladıkları imzaları İETT Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.
Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası'na (KATAŞ-SEN) üye bir grup şoför, Beyoğlu'ndaki İETT Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelerek, "Şoförler üzerinde mobbinge neden olan, yanlış ikazlar veren casus kameralar kaldırılsın, raporlar ve para cezaları iptal edilsin" yazılı pankart açtı.

KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner, burada yaptığı açıklamada, araçlarda sürücülerin bulunduğu yeri görüntüleyen kameraların, şoförleri hedef aldığını ve hareketlerini denetlediğini belirtti.
"Casus kamera" sistemi olarak ifade ettiği bu uygulamanın kaldırılmasını istediklerini dile getiren Başaraner, "Şoföre baskı aracı haline gelmiş sesli ve görüntülü kamera sistemi ile buradan açığa çıkan rapor ve cezaların iptal edilmesi konusunda imza kampanyası sürdürdük. Halk otobüsü şoförleri olarak 1400 imza topladık" dedi.

İstanbul ulaşımının yüzde 20'sinin halk otobüslerince sağlandığını belirten Başaraner, "Halk otobüsü şoförlerinin iş yaşamının güvenceli olması hem insani koşullarda hem de şiddetten arındırılmış ortamda çalışması için mücadele ediyoruz. Raporların, cezaların iptal edilmesi, kamera sisteminin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup, topladıkları imzaları İETT yetkililerine teslim etti.
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