'İsveç ve Finlandiya ile üçlü mutabakat bağlayıcı, onay için Türkiye'nin acelesi yok, bekler'

"Siyasi sonuçlarını söyleyeyim. Bütün hepsi onaylayıp biz onaylamadığımız zaman o sürecin içinde neler olur? Financial Times’da çıkan 'Türkiye, NATO’da olmalı mı' temalı analizle cevap vereyim. 'Sevsek de sevmesek de istesek de istemesek de Erdoğan ile ya da Erdoğansız Türkiye, NATO’da olmalı' diyor. Bu gürültüyü bir kenara bırakalım. 'Avrupa’daki bazı ülkeler NATO’yu Münih bira festivali gibi bir şey zannediyor' demiştim. Orada da 'Türkiye’yi NATO’dan atmak mümkün olsa diye konuşulabilir. Birkaç kadehten sonra bu daha da iyi konuşulur' diyor. 'Ama bu iş öyle kolay değil' diyor. 'Erdoğan’a, Türkiye’ye kızabilirsiniz ama öyle değil. Türkiye’nin NATO’da kalması lazım' diyor. Bu da beraberinde şunu getiriyor. Bunu biz onaylamadığımız zaman mecliste neler olur? Başta İngiltere ve Amerika olmak üzere diğerleri İsveç ve Finlandiya’ya baskı yapmaya başlar; 'isteklerini yerine getirin, ortada mutabakat var' diye. Bizim diyeceğimiz, işte mutabakat, işte uygulama. Batı’da 'Türkiye, NATO’da kalmalı' tezi artan bir oranda daha gündeme gelecek. Bu da bize şu fırsatı verecek. Biz NATO’da kaldık diye Yunanistan gibi NATO’nun uzak karakolu olmayacağız. Rusya ile ilişkilerimizi bozmayacağız. Çin ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz. Ukrayna krizinin adını dengeli, dikkatli koydum. Kaymalar olabilir ama öyle değil. Türkiye’nin bu politikaya devam etmemesi için hiçbir sebep yok. Yarın diyelim ki başka bir şey oldu ve yaptırıma gönüllü katıldılar. Bütün NATO ülkeleri uygulasa biz ‘işimize gelmiyor’ deriz. 'İşimize gelen yüzde 30’u oranında katılıyoruz, ama geri kalanında katılmıyoruz' deriz. Bu aslında beraberinde hem Rusya, Çin gibi dünyayı çok kutupluluğa çevirmek için uğraşan ülkelerin hem de Batı’nın gözünde Türkiye’yi kıymetli hale getiriyor. Türkiye’nin sadece tarafsızlığını kazanmak, bütün bu ülkeler için önemli bir başarı olacak.”