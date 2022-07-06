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Katar'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu
Katar'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu
Katar'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T23:19+0300
2022-07-06T23:19+0300
koronavirüs
katar
kovid-19
vaka
vaka sayısı
maske
maske zorunluluğu
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Katar resmi ajansı QNA’nın haberine göre, Kovid-19'la ilgili çalışmalar yürüten Halk Sağlığı Konseyi bugün Bakanlar Kurulu'na sunum yaptı.Gelişmeleri değerlendiren Bakanlar Kurulu, yarından itibaren kapalı mekanlarda maske takmanın yeniden zorunlu olmasına karar verdi.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, tüm Katarlılar bu karara dikkatle uymaya çağrıldı.Açıklamada Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle getirilen maske zorunluluğunun hastaneler, toplu taşıma araçları, camiler, spor salonları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve sinemalar gibi kapalı mekanları kapsadığı belirtildi.Bakanlık ayrıca ülkede bugün 637 Kovid-19 vakası kaydedildiğini, toplam aktif vaka sayısının da 5 bin 78 olduğunu bildirdi.Katar'da maske takma zorunluluğu mayıs ayında kaldırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/ttbden-koronavirus-uyarisi-maskeye-geri-donulmeli-1058269876.html
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katar, kovid-19, vaka, vaka sayısı, maske, maske zorunluluğu

Katar'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu

23:19 06.07.2022
© AAKatar'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi.
Katar'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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Katar'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi.
Katar resmi ajansı QNA’nın haberine göre, Kovid-19'la ilgili çalışmalar yürüten Halk Sağlığı Konseyi bugün Bakanlar Kurulu'na sunum yaptı.
Gelişmeleri değerlendiren Bakanlar Kurulu, yarından itibaren kapalı mekanlarda maske takmanın yeniden zorunlu olmasına karar verdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, tüm Katarlılar bu karara dikkatle uymaya çağrıldı.
Açıklamada Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle getirilen maske zorunluluğunun hastaneler, toplu taşıma araçları, camiler, spor salonları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve sinemalar gibi kapalı mekanları kapsadığı belirtildi.
Bakanlık ayrıca ülkede bugün 637 Kovid-19 vakası kaydedildiğini, toplam aktif vaka sayısının da 5 bin 78 olduğunu bildirdi.
Katar'da maske takma zorunluluğu mayıs ayında kaldırılmıştı.
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