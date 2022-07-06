https://tr.sputniknews.com/20220706/katarda-artan-kovid-19-vakalari-nedeniyle-kapali-mekanlarda-maske-yeniden-zorunlu-oldu-1058404807.html

Katar'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu

Katar'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu

Katar'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T23:19+0300

2022-07-06T23:19+0300

2022-07-06T23:19+0300

koronavirüs

katar

kovid-19

vaka

vaka sayısı

maske

maske zorunluluğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058404634_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_da6ad1bf7fe51b495e53cb2dc8bf8434.jpg

Katar resmi ajansı QNA’nın haberine göre, Kovid-19'la ilgili çalışmalar yürüten Halk Sağlığı Konseyi bugün Bakanlar Kurulu'na sunum yaptı.Gelişmeleri değerlendiren Bakanlar Kurulu, yarından itibaren kapalı mekanlarda maske takmanın yeniden zorunlu olmasına karar verdi.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, tüm Katarlılar bu karara dikkatle uymaya çağrıldı.Açıklamada Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle getirilen maske zorunluluğunun hastaneler, toplu taşıma araçları, camiler, spor salonları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve sinemalar gibi kapalı mekanları kapsadığı belirtildi.Bakanlık ayrıca ülkede bugün 637 Kovid-19 vakası kaydedildiğini, toplam aktif vaka sayısının da 5 bin 78 olduğunu bildirdi.Katar'da maske takma zorunluluğu mayıs ayında kaldırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220704/ttbden-koronavirus-uyarisi-maskeye-geri-donulmeli-1058269876.html

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

katar, kovid-19, vaka, vaka sayısı, maske, maske zorunluluğu