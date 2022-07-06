Kılıçdaroğlu'ndan doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama
19:37 06.07.2022 (güncellendi: 19:42 06.07.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti.
© CHP/ ALP EREN KAYA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "beceriksiz bakanını da al, derhal gidin" ifadeleriyle tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, olaya ilişkin bir haberi alıntılayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da eleştirdi.
CHP lideri paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler’ demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek."
Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek! https://t.co/IFV5ypDAgx— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 6, 2022