Kılıçdaroğlu'ndan doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama

“Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler’ demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek."