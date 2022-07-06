Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220706/kurban-bayrami-yaklasiyor-kacan-inek-kazaya-neden-oldu-boynuzu-aracin-kaportasinda-kaldi-1058404437.html
Kurban Bayramı yaklaşıyor: Kaçan inek kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı
Kurban Bayramı yaklaşıyor: Kaçan inek kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı
Sivas’ta kaçan bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T23:10+0300
2022-07-06T23:10+0300
türkiye
inek
kurban bayramı
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058404074_0:531:922:1050_1920x0_80_0_0_48b571d5b1739c18330f4188b9b1ed91.jpg
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Kazada Sivas-Ankara karayolu üzerinde başıboş gezen bir inek kazaya neden oldu. İneğe çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken ineğin bir boynuzu otomobilin kaportasında kaldı. Sahibi bilinmeyen ineğin kurban pazarından veya pazara kurban taşıyan kamyonlardan kaçtığı düşünülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220122/bayramda-kacan-danalara-cok-gulerim-dedi-arabasina-dana-carpti-buyuk-konusmamaya-gayret-edecegim-1053013660.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058404074_0:444:922:1136_1920x0_80_0_0_655b83cb7873fd9fc4257c9f16011c65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
inek, kurban bayramı, kaza

Kurban Bayramı yaklaşıyor: Kaçan inek kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı

23:10 06.07.2022
© İHA / SERHAT YILMAZER-AW663327Sivas'ta kaçan bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı.
Sivas'ta kaçan bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© İHA / SERHAT YILMAZER-AW663327
Abone olTelegram
Sivas’ta kaçan bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Kazada Sivas-Ankara karayolu üzerinde başıboş gezen bir inek kazaya neden oldu. İneğe çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken ineğin bir boynuzu otomobilin kaportasında kaldı. Sahibi bilinmeyen ineğin kurban pazarından veya pazara kurban taşıyan kamyonlardan kaçtığı düşünülüyor.
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
YAŞAM
'Bayramda kaçan danalara çok gülerim' dedi, arabasına dana çarptı: Büyük konuşmamaya gayret edeceğim
22 Ocak, 17:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала