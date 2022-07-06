https://tr.sputniknews.com/20220706/kurban-bayrami-yaklasiyor-kacan-inek-kazaya-neden-oldu-boynuzu-aracin-kaportasinda-kaldi-1058404437.html

Kurban Bayramı yaklaşıyor: Kaçan inek kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı

Kurban Bayramı yaklaşıyor: Kaçan inek kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı

Sivas’ta kaçan bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T23:10+0300

2022-07-06T23:10+0300

2022-07-06T23:10+0300

türkiye

inek

kurban bayramı

kaza

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Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Kazada Sivas-Ankara karayolu üzerinde başıboş gezen bir inek kazaya neden oldu. İneğe çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken ineğin bir boynuzu otomobilin kaportasında kaldı. Sahibi bilinmeyen ineğin kurban pazarından veya pazara kurban taşıyan kamyonlardan kaçtığı düşünülüyor.

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inek, kurban bayramı, kaza