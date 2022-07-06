https://tr.sputniknews.com/20220706/kurban-bayrami-yaklasiyor-kacan-inek-kazaya-neden-oldu-boynuzu-aracin-kaportasinda-kaldi-1058404437.html
Kurban Bayramı yaklaşıyor: Kaçan inek kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı
Kurban Bayramı yaklaşıyor: Kaçan inek kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı
Sivas’ta kaçan bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T23:10+0300
2022-07-06T23:10+0300
2022-07-06T23:10+0300
türkiye
inek
kurban bayramı
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058404074_0:531:922:1050_1920x0_80_0_0_48b571d5b1739c18330f4188b9b1ed91.jpg
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Kazada Sivas-Ankara karayolu üzerinde başıboş gezen bir inek kazaya neden oldu. İneğe çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken ineğin bir boynuzu otomobilin kaportasında kaldı. Sahibi bilinmeyen ineğin kurban pazarından veya pazara kurban taşıyan kamyonlardan kaçtığı düşünülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220122/bayramda-kacan-danalara-cok-gulerim-dedi-arabasina-dana-carpti-buyuk-konusmamaya-gayret-edecegim-1053013660.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058404074_0:444:922:1136_1920x0_80_0_0_655b83cb7873fd9fc4257c9f16011c65.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
inek, kurban bayramı, kaza
Kurban Bayramı yaklaşıyor: Kaçan inek kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı
Abone ol
Sivas’ta kaçan bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Kazada Sivas-Ankara karayolu üzerinde başıboş gezen bir inek kazaya neden oldu. İneğe çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken ineğin bir boynuzu otomobilin kaportasında kaldı. Sahibi bilinmeyen ineğin kurban pazarından veya pazara kurban taşıyan kamyonlardan kaçtığı düşünülüyor.