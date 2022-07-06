https://tr.sputniknews.com/20220706/lavrovdan-rusya-kendi-kentlerini-bombaliyor-iddialarina-yanit-yalan-soyluyorlar---1058389264.html

Lavrov’dan 'Rusya kendi kentlerini bombalıyor' iddialarına yanıt: Yalan söylüyorlar

Lavrov’dan 'Rusya kendi kentlerini bombalıyor' iddialarına yanıt: Yalan söylüyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının ortaya attığı ve Rusya'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T16:03+0300

2022-07-06T16:03+0300

2022-07-06T16:03+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vietnam

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058389324_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_877bf65532793603fbd336348e94495f.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafının, Rusya'nın Batı'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki açıklamalarını yalan olarak nitelendirdi. Vietnam’ın başkenti Hanoi'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna tarafının ilgili açıklamalarını değerlendirmesi talebi üzerine, “Kısacası, yalan söylüyorlar” diye konuştu. Bu konudaki ‘gerçeklerin iyi bilindiğini, bu gerçeklerin (Rusya) Savunma Bakanlığı tarafından günlük olarak sunulduğunu’ kaydeden Lavrov, şöyle konuştu: “Batılı ülkeler (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve ekibinin nasıl ve neyi yorumladığına bağlı olmaksızın elbette sorumluluklarının farkında olmalı. Batı, Kiev rejiminin bu silahları sivillere karşı kullandığı en başta Donbass'ta, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde sivillerin ölümünün sorumluluğunun farkında olmalı.”

rusya

ukrayna

vietnam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, vietnam, sergey lavrov