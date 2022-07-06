https://tr.sputniknews.com/20220706/lavrovdan-rusya-kendi-kentlerini-bombaliyor-iddialarina-yanit-yalan-soyluyorlar---1058389264.html
Lavrov’dan 'Rusya kendi kentlerini bombalıyor' iddialarına yanıt: Yalan söylüyorlar
Lavrov’dan 'Rusya kendi kentlerini bombalıyor' iddialarına yanıt: Yalan söylüyorlar
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının ortaya attığı ve Rusya'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T16:03+0300
2022-07-06T16:03+0300
2022-07-06T16:03+0300
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ukrayna
vietnam
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafının, Rusya'nın Batı'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki açıklamalarını yalan olarak nitelendirdi. Vietnam’ın başkenti Hanoi'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna tarafının ilgili açıklamalarını değerlendirmesi talebi üzerine, “Kısacası, yalan söylüyorlar” diye konuştu. Bu konudaki ‘gerçeklerin iyi bilindiğini, bu gerçeklerin (Rusya) Savunma Bakanlığı tarafından günlük olarak sunulduğunu’ kaydeden Lavrov, şöyle konuştu: “Batılı ülkeler (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve ekibinin nasıl ve neyi yorumladığına bağlı olmaksızın elbette sorumluluklarının farkında olmalı. Batı, Kiev rejiminin bu silahları sivillere karşı kullandığı en başta Donbass'ta, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde sivillerin ölümünün sorumluluğunun farkında olmalı.”
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Lavrov’dan 'Rusya kendi kentlerini bombalıyor' iddialarına yanıt: Yalan söylüyorlar
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının ortaya attığı ve Rusya'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki iddialarını 'yalan' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafının, Rusya'nın Batı'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki açıklamalarını yalan olarak nitelendirdi.
Vietnam’ın başkenti Hanoi'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna tarafının ilgili açıklamalarını değerlendirmesi talebi üzerine, “Kısacası, yalan söylüyorlar” diye konuştu.
Bu konudaki ‘gerçeklerin iyi bilindiğini, bu gerçeklerin (Rusya) Savunma Bakanlığı tarafından günlük olarak sunulduğunu’ kaydeden Lavrov, şöyle konuştu: “Batılı ülkeler (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve ekibinin nasıl ve neyi yorumladığına bağlı olmaksızın elbette sorumluluklarının farkında olmalı. Batı, Kiev rejiminin bu silahları sivillere karşı kullandığı en başta Donbass'ta, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde sivillerin ölümünün sorumluluğunun farkında olmalı.”