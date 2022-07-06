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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220706/lavrovdan-rusya-kendi-kentlerini-bombaliyor-iddialarina-yanit-yalan-soyluyorlar---1058389264.html
Lavrov’dan 'Rusya kendi kentlerini bombalıyor' iddialarına yanıt: Yalan söylüyorlar
Lavrov’dan 'Rusya kendi kentlerini bombalıyor' iddialarına yanıt: Yalan söylüyorlar
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının ortaya attığı ve Rusya'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T16:03+0300
2022-07-06T16:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vietnam
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafının, Rusya'nın Batı'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki açıklamalarını yalan olarak nitelendirdi. Vietnam’ın başkenti Hanoi'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna tarafının ilgili açıklamalarını değerlendirmesi talebi üzerine, “Kısacası, yalan söylüyorlar” diye konuştu. Bu konudaki ‘gerçeklerin iyi bilindiğini, bu gerçeklerin (Rusya) Savunma Bakanlığı tarafından günlük olarak sunulduğunu’ kaydeden Lavrov, şöyle konuştu: “Batılı ülkeler (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve ekibinin nasıl ve neyi yorumladığına bağlı olmaksızın elbette sorumluluklarının farkında olmalı. Batı, Kiev rejiminin bu silahları sivillere karşı kullandığı en başta Donbass'ta, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde sivillerin ölümünün sorumluluğunun farkında olmalı.”
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Lavrov’dan 'Rusya kendi kentlerini bombalıyor' iddialarına yanıt: Yalan söylüyorlar

16:03 06.07.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının ortaya attığı ve Rusya'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki iddialarını 'yalan' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafının, Rusya'nın Batı'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki açıklamalarını yalan olarak nitelendirdi.
Vietnam’ın başkenti Hanoi'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna tarafının ilgili açıklamalarını değerlendirmesi talebi üzerine, “Kısacası, yalan söylüyorlar” diye konuştu.
Bu konudaki ‘gerçeklerin iyi bilindiğini, bu gerçeklerin (Rusya) Savunma Bakanlığı tarafından günlük olarak sunulduğunu’ kaydeden Lavrov, şöyle konuştu: “Batılı ülkeler (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve ekibinin nasıl ve neyi yorumladığına bağlı olmaksızın elbette sorumluluklarının farkında olmalı. Batı, Kiev rejiminin bu silahları sivillere karşı kullandığı en başta Donbass'ta, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde sivillerin ölümünün sorumluluğunun farkında olmalı.”
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