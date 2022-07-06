https://tr.sputniknews.com/20220706/mansur-yavas-ankapark-belediyeye-devredildi-1058379745.html

Mansur Yavaş: Ankapark belediyeye devredildi

Mansur Yavaş: Ankapark belediyeye devredildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın belediyeye devredildiğini duyurdu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T13:02+0300

2022-07-06T13:02+0300

2022-07-06T13:02+0300

türkiye

melih gökçek

ankapark

mansur yavaş

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar maliyetle yaptırılan Ankapark'a ilişkin davanın sonuçlandığını duyurdu. Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi" dedi. Yavaş, "Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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melih gökçek, ankapark, mansur yavaş