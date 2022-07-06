https://tr.sputniknews.com/20220706/mansur-yavas-ankapark-belediyeye-devredildi-1058379745.html
Mansur Yavaş: Ankapark belediyeye devredildi
Mansur Yavaş: Ankapark belediyeye devredildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın belediyeye devredildiğini duyurdu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T13:02+0300
2022-07-06T13:02+0300
2022-07-06T13:02+0300
türkiye
melih gökçek
ankapark
mansur yavaş
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar maliyetle yaptırılan Ankapark'a ilişkin davanın sonuçlandığını duyurdu. Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi" dedi. Yavaş, "Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20200629/gokcek-icin-suc-duyurusu-ankapark-zarari-tanzim-edilsin-1042347787.html
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melih gökçek, ankapark, mansur yavaş
Mansur Yavaş: Ankapark belediyeye devredildi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın belediyeye devredildiğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar maliyetle yaptırılan Ankapark'a ilişkin davanın sonuçlandığını duyurdu.
Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi" dedi.
Yavaş, "Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.