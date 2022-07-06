Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al Rumaithi'yi kabul etti
© İHA / İHA-AW662293Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi’yi kabul etti.
© İHA / İHA-AW662293
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelen BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi’yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi ile bir araya geldi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korg. Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi’yi kabulünde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askerî eğitim iş birliği ile savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/1IyYVymaxh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2022
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Korgeneral Al Rumaithi ile görüştü.
Orgeneral Güler'in de yer aldığı Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’in resmî davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korg. Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi’yi kabul etti.https://t.co/PwNAgQ5t4q#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/qxOsuDEQ58— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2022
Milli Savunma Bakanı Akar, mayıs ayının sonunda BAE'yi ziyaret etmişti.
Türkiye'den BAE'ye savunma bakanları düzeyinde 15 yıl sonra yapılan ilk resmi ziyarette Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile de görüşmüş, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artırılmasına yönelik iki ülke genelkurmay başkanlarının bir araya gelmesi konusunda fikir birliğine varılmıştı.