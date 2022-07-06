https://tr.sputniknews.com/20220706/moskova-ile-ankara-medikal-kumelenmeleri-arasinda-isbirligi-memorandumu-imzalandi-1058398945.html
Moskova ile Ankara medikal kümelenmeleri arasında işbirliği memorandumu imzalandı
Moskova ile Ankara medikal kümelenmeleri arasında işbirliği memorandumu imzalandı
Bugün Moskova İnovasyon Merkezi Skolkovo’da Rusya ile Türkiye arasında medikal sanayi, tıbbi bakım ve ilaç üretimi alanlarında ikili işbirliğinin... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T20:51+0300
2022-07-06T20:51+0300
2022-07-06T20:51+0300
yaşam
rusya
türkiye
moskova
rus-türk işadamları birliği (rtib)
sağlık
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Konferans, Moskova Hükümeti’nin Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı ve İnşaat Departmanı’nın destekleriyle ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, Rus-Türk İşadamları Birliği, Dünya Türk İş Konseyi ve Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin katkılarıyla Moskova Uluslararası Medikal Kümelenmesi (IMC) sahasında gerçekleştirildi.Etkinlik sırasında, Türkiye’nin biyoteknoloji ve IT-girişimleri ile medikal cihaz ve tıbbi ilaç üretim tesislerinin IMC tesislerinde yerleştirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca ortak eğitim programları ve staj olasılıkları değerlendirildi.Türk işletmelerinin, IMC’nin Biyoteknoparkı ve Endüstriyel Teknoparkı ile işbirlikleri geliştirme perspektiflerine özel önem verildi.Konferans kapsamında, Moskova Uluslararası Medikal Kümelenmesi, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ile Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi arasında, medikal endüstri alanında Rusya ile Türkiye arasındaki ilk somut adımı olan bir işbirliği memorandumu imzalandı.Sputnik’e verdiği demeçte OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Başkanı Fatin Dağçınar, bu işbirliğinin perspektiflerini şöyle anlattı.
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
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rusya, türkiye, moskova, rus-türk işadamları birliği (rtib), sağlık
Moskova ile Ankara medikal kümelenmeleri arasında işbirliği memorandumu imzalandı
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Bugün Moskova İnovasyon Merkezi Skolkovo’da Rusya ile Türkiye arasında medikal sanayi, tıbbi bakım ve ilaç üretimi alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesi konulu bir konferans düzenlendi.
Konferans, Moskova Hükümeti’nin Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı ve İnşaat Departmanı’nın destekleriyle ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, Rus-Türk İşadamları Birliği, Dünya Türk İş Konseyi ve Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin katkılarıyla Moskova Uluslararası Medikal Kümelenmesi (IMC) sahasında gerçekleştirildi.
Etkinlik sırasında, Türkiye’nin biyoteknoloji ve IT-girişimleri ile medikal cihaz ve tıbbi ilaç üretim tesislerinin IMC tesislerinde yerleştirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca ortak eğitim programları ve staj olasılıkları değerlendirildi.
Türk işletmelerinin, IMC’nin Biyoteknoparkı ve Endüstriyel Teknoparkı ile işbirlikleri geliştirme perspektiflerine özel önem verildi.
Konferans kapsamında, Moskova Uluslararası Medikal Kümelenmesi, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ile Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi arasında, medikal endüstri alanında Rusya ile Türkiye arasındaki ilk somut adımı olan bir işbirliği memorandumu imzalandı.
Sputnik’e verdiği demeçte OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Başkanı Fatin Dağçınar, bu işbirliğinin perspektiflerini şöyle anlattı.
“Moskova Hükümeti’nin yaptığı IMC projesini biz çok beğendik. Çok güzel bir proje yapmışlar. Gerçekten, sadece Moskova’nın değil, bütün Rusya’nın ihtiyacı olan bir proje olduğuna inanıyoruz. Bu konuda biz, Türkiye’deki OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi olarak, elimizden gelen desteği vermeye ve işbirliği yapmaya hazırız. Karşılıklı olarak hem bu işbirliğini geliştirmek, hem de firmalar ve üniversiteler arasında teknoloji transferini gerçekleştirmek çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu işbirliği sayesinde daha kaliteli, daha güzel ve daha yüksek teknolojili ürünleri üretme imkanını yakalayacağımıza inanıyoruz. Ayrıca bizim sağlık turizmi konusunda çok gelişmiş özel hastanelerimiz var. Sağlık turizmi konusunda Rusya ile ciddi işbirliği fırsatlarının olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin ve Rusya’nın dünya çapında tanınmış hastane ve doktorları var. Bugünkü memorandumla çerçevesi çizilen işbirliğimizden hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın sağlık sektörünün faydalanacağını umuyorum. Bu işbirliği ile yüksek teknolojili, insan sağlığı için çok önemli ürünlerin ortaklaşa olarak üretilebileceğini düşünüyorum. Böyle bir imkan var. Ve bunu karşılıklı olarak doğru kullanabilirsek çok güzel hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum”.