Moskova ile Ankara medikal kümelenmeleri arasında işbirliği memorandumu imzalandı

“Moskova Hükümeti’nin yaptığı IMC projesini biz çok beğendik. Çok güzel bir proje yapmışlar. Gerçekten, sadece Moskova’nın değil, bütün Rusya’nın ihtiyacı olan bir proje olduğuna inanıyoruz. Bu konuda biz, Türkiye’deki OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi olarak, elimizden gelen desteği vermeye ve işbirliği yapmaya hazırız. Karşılıklı olarak hem bu işbirliğini geliştirmek, hem de firmalar ve üniversiteler arasında teknoloji transferini gerçekleştirmek çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu işbirliği sayesinde daha kaliteli, daha güzel ve daha yüksek teknolojili ürünleri üretme imkanını yakalayacağımıza inanıyoruz. Ayrıca bizim sağlık turizmi konusunda çok gelişmiş özel hastanelerimiz var. Sağlık turizmi konusunda Rusya ile ciddi işbirliği fırsatlarının olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin ve Rusya’nın dünya çapında tanınmış hastane ve doktorları var. Bugünkü memorandumla çerçevesi çizilen işbirliğimizden hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın sağlık sektörünün faydalanacağını umuyorum. Bu işbirliği ile yüksek teknolojili, insan sağlığı için çok önemli ürünlerin ortaklaşa olarak üretilebileceğini düşünüyorum. Böyle bir imkan var. Ve bunu karşılıklı olarak doğru kullanabilirsek çok güzel hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum”.