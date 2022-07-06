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Pakistan'da şiddetli yağışlarda en az 77 ölü
Pakistan'da şiddetli yağışlarda en az 77 ölü
Muson yağmurları nedeniyle en az 77 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'da İklim Değişikliği Bakanı krizin gidişatı konusunda uyardı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T13:42+0300
2022-07-06T13:42+0300
pakistan
dünya
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muson
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Haziran- eylül arası etkili olan muson yağmurlarının 14 Haziran'dan bu yana esir aldığı Pakistan'da en az 77 kişi öldü. Ölümlerin çoğu güneydeki Belucistan'da kayda geçti. Bu bölgede en az 39 kişi sel sularında boğuldu ya da kopan elektrik kabloları yüzünden elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, düzenlediği basın toplantısında, "Bu, benim için ulusal bir felaket anlamına geliyor" dedi. "İnsanların bu şekilde ölmesi küçük bir şey değil" diyen Rehman, "Bu daha başlangıç. Hazırlıklı olmalıyız" uyarısı yaptı. Rehman, "Bir bakıyorsunuz kuraklık var, bir bakıyorsunuz su basıyor... Pakistan'daki durumun ne kadar ciddi olduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.Küresel İklim Riski Endeksi'ne göre Pakistan, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava koşulları karşısında en korunmasız sekizinci ülke.
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pakistan, iklim, muson

Pakistan'da şiddetli yağışlarda en az 77 ölü

13:42 06.07.2022
© AFP 2022 / BANARAS KHANPakistan- Muson
Pakistan- Muson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / BANARAS KHAN
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Muson yağmurları nedeniyle en az 77 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'da İklim Değişikliği Bakanı krizin gidişatı konusunda uyardı.
Haziran- eylül arası etkili olan muson yağmurlarının 14 Haziran'dan bu yana esir aldığı Pakistan'da en az 77 kişi öldü. Ölümlerin çoğu güneydeki Belucistan'da kayda geçti. Bu bölgede en az 39 kişi sel sularında boğuldu ya da kopan elektrik kabloları yüzünden elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.
İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, düzenlediği basın toplantısında, "Bu, benim için ulusal bir felaket anlamına geliyor" dedi. "İnsanların bu şekilde ölmesi küçük bir şey değil" diyen Rehman, "Bu daha başlangıç. Hazırlıklı olmalıyız" uyarısı yaptı.
Rehman, "Bir bakıyorsunuz kuraklık var, bir bakıyorsunuz su basıyor... Pakistan'daki durumun ne kadar ciddi olduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Küresel İklim Riski Endeksi'ne göre Pakistan, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava koşulları karşısında en korunmasız sekizinci ülke.
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