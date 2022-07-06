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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220706/tahil-satisinda-rubleye-gecen-birlesik-tahil-sirketi-turklerle-3-milyar-rublelik-anlasma-imzaladik-1058394876.html
Tahıl satışında rubleye geçen Birleşik Tahıl Şirketi: Türklerle 3 milyar rublelik anlaşma imzaladık
Tahıl satışında rubleye geçen Birleşik Tahıl Şirketi: Türklerle 3 milyar rublelik anlaşma imzaladık
Moskova merkezli Birleşik Tahıl Şirketi (OZK) Genel Müdürü Dmitriy Sergeyev, dost ülkelerdeki partnerlere yapılan tahıl satışında rubleyle ödemeye geçtiklerini... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T18:22+0300
2022-07-06T18:24+0300
moskova
tahıl
rusya
türkiye
ukrayna krizi
ruble
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Sergeyev, Türk partnerlerle 3 milyar rubleyi bulan birkaç anlaşma imzaladıklarını ve ödemelerin rubleyle yapılacağını belirtti.2021 yılında yaklaşık 3 milyon ton tahıl ihraç ettiklerini kaydeden Sergeyev, uluslararası aracılardan tamamen kurtulmayı ve ithalatçı ülkelerle doğrudan çalışmayı hedeflediklerini ifade etti.2009 yılında Rus tahıl piyasasının altyapısının güçlendirilmesi için kurulan OZK, tarım ürünleri piyasasında düzenlenen ihalelere devlet kurumu olarak katılıyor. OZK'nın yüzde 50+1 hissesi devlete ait.
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moskova, tahıl, rusya, türkiye, ruble

Tahıl satışında rubleye geçen Birleşik Tahıl Şirketi: Türklerle 3 milyar rublelik anlaşma imzaladık

18:22 06.07.2022 (güncellendi: 18:24 06.07.2022)
© Sputnik / Vitaly TimkivTahıl, buğday
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Moskova merkezli Birleşik Tahıl Şirketi (OZK) Genel Müdürü Dmitriy Sergeyev, dost ülkelerdeki partnerlere yapılan tahıl satışında rubleyle ödemeye geçtiklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Sergeyev, Türk partnerlerle 3 milyar rubleyi bulan birkaç anlaşma imzaladıklarını ve ödemelerin rubleyle yapılacağını belirtti.

2021 yılında yaklaşık 3 milyon ton tahıl ihraç ettiklerini kaydeden Sergeyev, uluslararası aracılardan tamamen kurtulmayı ve ithalatçı ülkelerle doğrudan çalışmayı hedeflediklerini ifade etti.

2009 yılında Rus tahıl piyasasının altyapısının güçlendirilmesi için kurulan OZK, tarım ürünleri piyasasında düzenlenen ihalelere devlet kurumu olarak katılıyor. OZK'nın yüzde 50+1 hissesi devlete ait.
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