Tahıl satışında rubleye geçen Birleşik Tahıl Şirketi: Türklerle 3 milyar rublelik anlaşma imzaladık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Sergeyev, Türk partnerlerle 3 milyar rubleyi bulan birkaç anlaşma imzaladıklarını ve ödemelerin rubleyle yapılacağını belirtti.



2021 yılında yaklaşık 3 milyon ton tahıl ihraç ettiklerini kaydeden Sergeyev, uluslararası aracılardan tamamen kurtulmayı ve ithalatçı ülkelerle doğrudan çalışmayı hedeflediklerini ifade etti.



2009 yılında Rus tahıl piyasasının altyapısının güçlendirilmesi için kurulan OZK, tarım ürünleri piyasasında düzenlenen ihalelere devlet kurumu olarak katılıyor. OZK'nın yüzde 50+1 hissesi devlete ait.