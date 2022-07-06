https://tr.sputniknews.com/20220706/tff-baskani-buyukeksi-gerekirse-yabanci-konusunda-sinir-getirmeyebiliriz-1058384039.html

TFF Başkanı Büyükekşi: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz

TFF Başkanı Büyükekşi: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz

TFF Başkanı Büyükekşi, "Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz" dedi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T14:15+0300

2022-07-06T14:15+0300

2022-07-06T14:19+0300

yabancı oyuncu

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

mehmet büyükekşi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TV 100'de 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.Büyükekşi, "Hakem atamalarında insan insiyatifini en aza indireceğiz. Yapay zeka kullanacağız. VAR hakemi ile saha içi hakemini ayıracağız. VAR hakemleri maç yönetmeyecek" dedi.Büyükeşki yabancı kuralını bir sonraki sezon için yeniden değerlendirebileceklerinini söyledi.Büyükekşi genel kurulda yaptığı çağrı sonrası tüm kurulların istifasını sunduğunu, yeni kurulları hafta sonuna kadar açıklamayı planladıklarını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220618/super-ligde-2022-2023-sezonu-yabanci-oyuncu-kurali-aciklandi-1057601575.html

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yabancı oyuncu, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi