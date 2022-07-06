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TFF Başkanı Büyükekşi: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz
TFF Başkanı Büyükekşi: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz
TFF Başkanı Büyükekşi, "Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz" dedi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T14:15+0300
2022-07-06T14:19+0300
yabancı oyuncu
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TV 100'de 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.Büyükekşi, "Hakem atamalarında insan insiyatifini en aza indireceğiz. Yapay zeka kullanacağız. VAR hakemi ile saha içi hakemini ayıracağız. VAR hakemleri maç yönetmeyecek" dedi.Büyükeşki yabancı kuralını bir sonraki sezon için yeniden değerlendirebileceklerinini söyledi.Büyükekşi genel kurulda yaptığı çağrı sonrası tüm kurulların istifasını sunduğunu, yeni kurulları hafta sonuna kadar açıklamayı planladıklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/super-ligde-2022-2023-sezonu-yabanci-oyuncu-kurali-aciklandi-1057601575.html
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yabancı oyuncu, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi

TFF Başkanı Büyükekşi: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz

14:15 06.07.2022 (güncellendi: 14:19 06.07.2022)
© AAMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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TFF Başkanı Büyükekşi, "Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TV 100'de 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.
Büyükekşi, "Hakem atamalarında insan insiyatifini en aza indireceğiz. Yapay zeka kullanacağız. VAR hakemi ile saha içi hakemini ayıracağız. VAR hakemleri maç yönetmeyecek" dedi.
Büyükeşki yabancı kuralını bir sonraki sezon için yeniden değerlendirebileceklerinini söyledi.

"Biz mevcut sistemi bir yıl uzattık. Önemli olan doğruyu bulmak. Yabancı sınırının kaliteyi artırdığına inanmıyorum. Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz."

Büyükekşi genel kurulda yaptığı çağrı sonrası tüm kurulların istifasını sunduğunu, yeni kurulları hafta sonuna kadar açıklamayı planladıklarını söyledi.
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