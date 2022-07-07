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Acun Ilıcalı'dan RTÜK Başkan Yardımcısı'na: Survivor bir atletizm yarışması değildir
Acun Ilıcalı'dan RTÜK Başkan Yardımcısı'na: Survivor bir atletizm yarışması değildir
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasının ardından başlayan tartışmalar hakkında konuştu. Ilıcalı, "Survivor bir atletizm... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T02:46+0300
2022-07-07T02:46+0300
yaşam
acun ilıcalı
survivor
rtük
yanıt
cevap
ibrahim uslu
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'Sansürsüz Futbol' isimli YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor 2022'de Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğunun ardından gündemde olan tartışmalar hakkında açıklamalar yaptı.Ilıcalı tartışmalara ilişkin, "O kazanmış bu kazanmış, bizi ilgilendiren bir konu değil bu. Oylamayı notere emanet etmişiz, seyirci de oyluyor ve kazanıyor. Bence mükemmel bir sistem" dedi. Survivor’ın bir atletizm yarışması olmadığını söyleyen Ilıcalı, ‘’Her sene söyledim bunu. Yüzde 50’si ada hayatıdır, yüzde 50’si de performanstır" diye konuştu.Ilıcalı, “Adem, Nagehan, Batuhan, bunlar zaten çok oy aldı. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri başarısız değil ki. 'Nisa niye kazandı?' Seyirci çok sevmiş” diyen Ilıcalı, "Canlı yayın yapıyorum. Nisa yağıyor. Ben okuyamadım o gün. Zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun? Bu kız bir şekilde insanların gönlünü kazanmış. Issız bir adada bir kız, içi dışı tamamen bir" ifadelerini kullandı.RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından "Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak, Survivor All Star 2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Bir çok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna" şeklinde açıklama yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/rtuk-baskan-yardimcisi-usludan-survivor-paylasimi-bircok-acidan-buyuk-bir-tepki-var-1058352328.html
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acun ilıcalı, survivor, rtük, yanıt, cevap, ibrahim uslu

Acun Ilıcalı'dan RTÜK Başkan Yardımcısı'na: Survivor bir atletizm yarışması değildir

02:46 07.07.2022
© Fotoğraf : TV8Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© Fotoğraf : TV8
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Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasının ardından başlayan tartışmalar hakkında konuştu. Ilıcalı, "Survivor bir atletizm yarışması değildir. Her sene söyledim bunu. yüzde 50’si ada hayatıdır, yüzde 50’si de performanstır" dedi.
'Sansürsüz Futbol' isimli YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor 2022'de Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğunun ardından gündemde olan tartışmalar hakkında açıklamalar yaptı.
Ilıcalı tartışmalara ilişkin, "O kazanmış bu kazanmış, bizi ilgilendiren bir konu değil bu. Oylamayı notere emanet etmişiz, seyirci de oyluyor ve kazanıyor. Bence mükemmel bir sistem" dedi.
Survivor’ın bir atletizm yarışması olmadığını söyleyen Ilıcalı, ‘’Her sene söyledim bunu. Yüzde 50’si ada hayatıdır, yüzde 50’si de performanstır" diye konuştu.
Ilıcalı, “Adem, Nagehan, Batuhan, bunlar zaten çok oy aldı. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri başarısız değil ki. 'Nisa niye kazandı?' Seyirci çok sevmiş” diyen Ilıcalı, "Canlı yayın yapıyorum. Nisa yağıyor. Ben okuyamadım o gün. Zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun? Bu kız bir şekilde insanların gönlünü kazanmış. Issız bir adada bir kız, içi dışı tamamen bir" ifadelerini kullandı.
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından "Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak, Survivor All Star 2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Bir çok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna" şeklinde açıklama yapmıştı.
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
TÜRKİYE
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan Survivor paylaşımı: 'Birçok açıdan büyük bir tepki var'
5 Temmuz, 21:22
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