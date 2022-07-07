https://tr.sputniknews.com/20220707/arastirma-turk-halki-yunanistandaki-abd-uslerinin-turkiyeye-karsi-kuruldugunu-dusunuyor-1058434057.html
Araştırma: Türk halkı, Yunanistan'daki ABD üslerinin Türkiye'ye karşı kurulduğunu düşünüyor
Araştırma: Türk halkı, Yunanistan'daki ABD üslerinin Türkiye'ye karşı kurulduğunu düşünüyor
Araştırma şirketi Areda Survey, ‘Yunanistan’daki Amerikan üslerinin kime karşı kurulduğu’ sorusuna yanıt aradı. Katılımcıların yüzde 61'i Amerikan üslerinin... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T16:08+0300
2022-07-07T16:08+0300
2022-07-07T16:08+0300
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yunanistan
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dedeağaç
abd üssü
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areda survey
araştırma
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Areda Survey, Haziran ayı Sosyometre araştırmasında katılımcılara ‘’Yunanistan’daki Amerikan üslerinin kime karşı kurulduğunu düşünüyorsunuz?’’ sorusunu yöneltti.Katılımcıların yüzde 12.2'si soruya Rusya cevabını verirken, yüzde 61.8 Türkiye’ye karşı yanıtını verdi. Öte yandan katılımcıların yüzde 26’sı bu üslerin hem Rusya hem de Türkiye’ye karşı kurulduğunu düşündüğünü belirtti. Araştırmaya göre üslerin Türkiye’ye karşı kurulduğu düşüncesinde olanların oranı yüzde 87.8’in üzerinde.Ayrıca araştırmanın bir diğer sonucunda, gençlerin belirgin biçimde orta ve ileri yaştaki katılımcılara göre daha fazla oranda üslerin Türkiye’ye karşı kurulduğu düşüncesinde olduğu görülüyor. Üsler Türkiye’ye karşı kullanılabilir diyen gençlerin oranı yüzde 78.8’e kadar çıkıyor.Yunanistan'a 4 askeri üs dahaABD'nin Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon yapmasına olanak tanıyan ve ilk olarak 1990 yılında imzalanan MDCA anlaşması (ABD -Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması) Yunanistan parlamentosu tarafından geçtiğimiz aylarda onaylanmış ve ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs daha açmasına izin verilmişti.Toplam 9 tane Amerikan üssü bulunan Yunanistan’da Miçotakis hükümeti anlaşmanın ülkeyi güvenlik ve Rusya tehditlerine karşı koruduğunu iddia etmişti. Bu askeri üslerin Rusya’ya karşı kurulduğuna ilişkin mesaj verilmesine rağmen, üslerin gerektiğinde Türkiye’ye karşı kullanılabileceği endişesi Türk kamuoyunda her geçen gün artarken, bu konu Türk halkına soruldu.
https://tr.sputniknews.com/20220615/abdnin-karadenizdeki-dengesizligi-egede-yasamamak-icin-turk-yunan-dusmanligina-ihtiyaci-var-1057447517.html
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türkiye, rusya, yunanistan, abd, dedeağaç, abd üssü, kiryakos miçotakis, areda survey, araştırma
Araştırma: Türk halkı, Yunanistan'daki ABD üslerinin Türkiye'ye karşı kurulduğunu düşünüyor
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Araştırma şirketi Areda Survey, ‘Yunanistan’daki Amerikan üslerinin kime karşı kurulduğu’ sorusuna yanıt aradı. Katılımcıların yüzde 61'i Amerikan üslerinin Türkiye'ye karşı olduğunu düşünürken, yüzde 12.2'lik kesim Rusya’ya yönelik olduğu yönünde fikir beyan etti.
Areda Survey, Haziran ayı Sosyometre araştırmasında katılımcılara ‘’Yunanistan’daki Amerikan üslerinin kime karşı kurulduğunu düşünüyorsunuz?’’ sorusunu yöneltti.
Katılımcıların yüzde 12.2'si soruya Rusya cevabını verirken, yüzde 61.8 Türkiye’ye karşı yanıtını verdi.
Öte yandan katılımcıların yüzde 26’sı bu üslerin hem Rusya hem de Türkiye’ye karşı kurulduğunu düşündüğünü belirtti. Araştırmaya göre üslerin Türkiye’ye karşı kurulduğu düşüncesinde olanların oranı yüzde 87.8’in üzerinde.
Ayrıca araştırmanın bir diğer sonucunda, gençlerin belirgin biçimde orta ve ileri yaştaki katılımcılara göre daha fazla oranda üslerin Türkiye’ye karşı kurulduğu düşüncesinde olduğu görülüyor. Üsler Türkiye’ye karşı kullanılabilir diyen gençlerin oranı yüzde 78.8’e kadar çıkıyor.
Yunanistan'a 4 askeri üs daha
ABD'nin Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon yapmasına olanak tanıyan ve ilk olarak 1990 yılında imzalanan MDCA anlaşması (ABD -Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması) Yunanistan parlamentosu tarafından geçtiğimiz aylarda onaylanmış ve ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs daha açmasına izin verilmişti.
Toplam 9 tane Amerikan üssü bulunan Yunanistan’da Miçotakis hükümeti anlaşmanın ülkeyi güvenlik ve Rusya tehditlerine karşı koruduğunu iddia etmişti. Bu askeri üslerin Rusya’ya karşı kurulduğuna ilişkin mesaj verilmesine rağmen, üslerin gerektiğinde Türkiye’ye karşı kullanılabileceği endişesi Türk kamuoyunda her geçen gün artarken, bu konu Türk halkına soruldu.