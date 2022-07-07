https://tr.sputniknews.com/20220707/avukatlardan-meslektaslarina-iki-gunluk-boykot-cagrisi-durusmalara-girmeyin-1058405958.html

Avukatlardan meslektaşlarına iki günlük boykot çağrısı: 'Duruşmalara girmeyin'

Avukatlardan meslektaşlarına iki günlük boykot çağrısı: 'Duruşmalara girmeyin'

İstanbul Barosu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Servet Bakırtaş için yazılı mesaj yayımladı. İzmir Barosu ve Antalya Barosu da öldürülen avukat... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T00:01+0300

2022-07-07T00:01+0300

2022-07-07T00:01+0300

türkiye

avukat

cinayet

tbb

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İstanbul Barosu tarafından, silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Servet Bakırtaş için yapılan açıklamada, "Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır" denildi.Baronun internet sitesinde yer alan açıklamada, Bakırtaş'ın sadece mesleğini yaptığı için saldırıya maruz kaldığına vurgu yapıldı.Şüphelinin yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıktığı, kendisine açılan tazminat davasının geri çekilmesini istediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Artık bildiriler yazmaktan, yaslar tutmaktan bıkıldığı kaydedilen açıklamada, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetlerinin de çekilen acıyı hafifletmediği vurgulandı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İzmir Barosu ve Antalya Barosu da İstanbul Barosu üyesi avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi üzerine 7 ve 8 Temmuz'da tüm meslektaşlarına duruşmalara girmeme çağrısı yaptı.İzmir Barosu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:"İzmir Barosu Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi üzerine yapmış olduğu acil toplantı sonucunda; 'avukatlara yönelik önlen(e)meyen şiddet ve saldırılar karşısında, yetkilileri uyarmak ve acil önlem için göreve çağırmak üzere tüm meslektaşlarımıza 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde duruşmalara girmeme çağrısı yapılmasına' karar verilmiştir. Tutuklu işler dışında CMK müdafilerine Yönetim Kurulumuzun kararını gerekçe göstererek; özel vekil ve müdafilere de Yönetim Kurulumuzun kararına uyarak duruşmalara girmemeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Bir yanda ekonomik şiddet, bir yanda ölüm; Yeter artık!"Antalya Barosu'ndan yapılan açıklamada ise, "Öldürülen avukat Servet Bakırtaş için 07/07/2022 (yarın) saat 12:30’da Barohan önündeyiz. Meslektaşlarımızı perşembe ve cuma günüduruşmaları boykot etmeye davet ediyoruz" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220706/istanbulda-saldirgan-avukati-ve-kendisine-dava-acan-kadini-oldurdu-1058406070.html

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