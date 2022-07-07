Avukatlardan meslektaşlarına iki günlük boykot çağrısı: 'Duruşmalara girmeyin'
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İstanbul Barosu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Servet Bakırtaş için yazılı mesaj yayımladı. İzmir Barosu ve Antalya Barosu da öldürülen avukat Servet Bakırtaş için 7-8 Temmuz tarihlerinde 'duruşmalara girmeme' çağrısı yaptı.
İstanbul Barosu tarafından, silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Servet Bakırtaş için yapılan açıklamada, "Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır" denildi.
Baronun internet sitesinde yer alan açıklamada, Bakırtaş'ın sadece mesleğini yaptığı için saldırıya maruz kaldığına vurgu yapıldı.
Baronun internet sitesinde yer alan açıklamada, Bakırtaş'ın sadece mesleğini yaptığı için saldırıya maruz kaldığına vurgu yapıldı.
Şüphelinin yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıktığı, kendisine açılan tazminat davasının geri çekilmesini istediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan öte, bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının, giderek onu taraf konumuna sürüklemesi, kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır."
Artık bildiriler yazmaktan, yaslar tutmaktan bıkıldığı kaydedilen açıklamada, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetlerinin de çekilen acıyı hafifletmediği vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa, 'olmaz yargılama' diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafii olmazsa, bu katil zanlısını da 'bir avukat' savunacak. Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak."
İzmir Barosu ve Antalya Barosu da İstanbul Barosu üyesi avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi üzerine 7 ve 8 Temmuz'da tüm meslektaşlarına duruşmalara girmeme çağrısı yaptı.
İzmir Barosu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"İzmir Barosu Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi üzerine yapmış olduğu acil toplantı sonucunda; 'avukatlara yönelik önlen(e)meyen şiddet ve saldırılar karşısında, yetkilileri uyarmak ve acil önlem için göreve çağırmak üzere tüm meslektaşlarımıza 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde duruşmalara girmeme çağrısı yapılmasına' karar verilmiştir. Tutuklu işler dışında CMK müdafilerine Yönetim Kurulumuzun kararını gerekçe göstererek; özel vekil ve müdafilere de Yönetim Kurulumuzun kararına uyarak duruşmalara girmemeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Bir yanda ekonomik şiddet, bir yanda ölüm; Yeter artık!"
Savunma, Savunmayı Savunuyor— İzmir Barosu - #SavunmaSusturulamaz (@izmir_barosu) July 6, 2022
7 ve 8 Temmuz'da
DURUŞMALARA GİRMİYORUZ! pic.twitter.com/CNEhvjLhkh
Antalya Barosu'ndan yapılan açıklamada ise, "Öldürülen avukat Servet Bakırtaş için 07/07/2022 (yarın) saat 12:30’da Barohan önündeyiz. Meslektaşlarımızı perşembe ve cuma günüduruşmaları boykot etmeye davet ediyoruz" denildi.
ÖLDÜRÜLEN AV.SERVET BAKIRTAŞ İÇİN 07/07/2022 (YARIN) SAAT 12:30’DA BAROHAN ÖNÜNDEYİZ. MESLEKTAŞLARIMIZI PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ DURUŞMALARI BOYKOT ETMEYE DAVET EDİYORUZ. ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI pic.twitter.com/seC9v054P0— Antalya Barosu (@antalyabarosu) July 6, 2022