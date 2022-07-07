https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-kurum-16-milyon-istanbullu-icin-calismaya-devam-edecegiz-1058457019.html

Bakan Kurum: 16 milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Kurum: 16 milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Abdi İpekçi Spor Kompleksi tartışmalarına ilişkin, "16 Milyon İstanbullu için var gücümüzle çalışmaya... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T23:57+0300

2022-07-07T23:57+0300

2022-07-08T00:03+0300

murat kurum

türkiye

ibb

abdi ipekçi spor salonu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından durdurulan Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'nin tüm engellemelerine rağmen Türk Basketbolu'nun üssü olacak Yeni Abdi İpekçi Spor Kompleksi için büyük bir gayretle çalışan Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyorum. 16 Milyon İstanbullu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220704/bakanliktan-ibbnin-abdi-ipekci-spor-salonu-iddiasia-yanit-1058303385.html

türkiye

abdi ipekçi spor salonu

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murat kurum, ibb, abdi ipekçi spor salonu