https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-kurum-16-milyon-istanbullu-icin-calismaya-devam-edecegiz-1058457019.html
Bakan Kurum: 16 milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz
Bakan Kurum: 16 milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Abdi İpekçi Spor Kompleksi tartışmalarına ilişkin, "16 Milyon İstanbullu için var gücümüzle çalışmaya... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T23:57+0300
2022-07-07T23:57+0300
2022-07-08T00:03+0300
murat kurum
türkiye
ibb
abdi ipekçi spor salonu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından durdurulan Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'nin tüm engellemelerine rağmen Türk Basketbolu'nun üssü olacak Yeni Abdi İpekçi Spor Kompleksi için büyük bir gayretle çalışan Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyorum. 16 Milyon İstanbullu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220704/bakanliktan-ibbnin-abdi-ipekci-spor-salonu-iddiasia-yanit-1058303385.html
türkiye
abdi ipekçi spor salonu
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murat kurum, ibb, abdi ipekçi spor salonu
Bakan Kurum: 16 milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz
23:57 07.07.2022 (güncellendi: 00:03 08.07.2022) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Abdi İpekçi Spor Kompleksi tartışmalarına ilişkin, "16 Milyon İstanbullu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından durdurulan Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ne ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'nin tüm engellemelerine rağmen Türk Basketbolu'nun üssü olacak Yeni Abdi İpekçi Spor Kompleksi için büyük bir gayretle çalışan Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyorum. 16 Milyon İstanbullu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kaydetti.