https://tr.sputniknews.com/20220707/bolu-daginda-bayram-kuyrugu-1058422113.html
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T12:32+0300
2022-07-07T12:32+0300
2022-07-07T12:32+0300
yaşam
türkiye
kurban bayramı
ankara
istanbul
bolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058421836_29:0:1172:643_1920x0_80_0_0_b9c3de79bd063df9044b2d70ec510dfe.jpg
Özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oldu.Düzce gişeleri ile Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi.Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta ring halinde kontrollerini sürdüren Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.Trafiğin yarın gece saatlerine kadar akıcı ve yoğun olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/meteorolojiden-kurban-bayrami-icin-saganak-uyarisi-1058421104.html
ankara
istanbul
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058421836_172:0:1029:643_1920x0_80_0_0_39015e1cf1e57ac1e00f9dcf07bac38a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kurban bayramı, ankara, istanbul, bolu
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu
Abone ol
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oldu.
Düzce gişeleri ile Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta ring halinde kontrollerini sürdüren Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.
Trafiğin yarın gece saatlerine kadar akıcı ve yoğun olması bekleniyor.