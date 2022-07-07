https://tr.sputniknews.com/20220707/bursu-gec-yatan-ogrenci-ahbapi-cimere-sikayet-etti-abinizin-emeginin-karsiligi-bu-olmamaliydi-1058426725.html

Bursu geç yatan öğrenci AHBAP'ı CİMER'e şikayet etti: 'Abinizin emeğinin karşılığı bu olmamalıydı'

Bursu geç yatan öğrenci AHBAP'ı CİMER'e şikayet etti: 'Abinizin emeğinin karşılığı bu olmamalıydı'

Haluk Levent, bursu geç yattığı için AHBAP'ı CİMER'e şikayet eden öğrenciye seslendi. Levent, “Abiniz sizler için emek harcarken 40 gün beklemenin karşılığı... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T14:05+0300

2022-07-07T14:05+0300

2022-07-07T14:13+0300

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

yaşam

haluk levent

özür dilemek

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Haluk Levent, reklam filmlerinden elde ettiği geliri 500 öğrenciye 6'şar bin TL'lik burs olarak dağıtılacağını açıklamıştı. Levent, Bir öğrencinin bursunun geç yatması nedeniyle AHBAP'ı CİMER'e şikayet ettiğini açıkladı.Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent, "Bazen şaşırıp kalıyorum. Araştırılmadan bu işler olmaz ki. 18 bin kişinin gelir durumunu tek tek araştırmak 2 ayı buldu. Sonra da hesaplarına 6'şar bin TL yatırdık. Ö.Y isimli bir öğrenci sonuçlar geç açıklandığı içim AHBAP’ı CİMER'e şikayet etmiş. 6 bin TL'yi de almış bu arada" dedi.Öğrenciden özürDaha sonra AHBAP'ı CİMER'e şikayet eden öğrenci özür diledi. Paylaşım yapan öğrenci, "Benim kızdığım şey geç yazması değil, en kısa sürede yatacak denilmesine rağmen 40 gün sonra yatmasıydı. Umut verilmesiydi, unutmayın ki herkesin bir hayatı var ve ona göre planlar yapıyor. Ama ben yine de özür dilerim. iyi geceler dilerim" ifadelerini kullandı.Haluk Levent özrü kabul ettiÖte yandan öğrencinin özrünü kabul ettiğini söyleyen Haluk Levent'ten yeni bir paylaşım daha geldi. Levent, "CİMER’e başvuran arkadaş ortaya çıkmış. Bu arkadaşımıza kim kötü söz yazarsa ben o şahsı engelleyeceğim. Sadece bu arkadaşa şunu tavsiye etmek istiyorum. Haluk abiniz sizler için emek harcarken 40 gün beklemenin karşılığı 'CİMER’e şikayet midir? Olmamalıydı. Bol bol tweet atmalıydın. Özgür’ün özrünü kabul ettim. Yüklenmeyin özgüre. Ona hakaret eden 2 hesabı engelledim üzgünüm. Sonuçta genç arkadaşlar hepimizin şu hayatta ne eksikleri var kimbilir. Neyse konu kapanmıştır” açıklamasını yaptı.

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cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), haluk levent, özür dilemek