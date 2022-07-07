https://tr.sputniknews.com/20220707/diyarbakirda-anne-ve-kucuk-kizi-kacirildi-1058415736.html
Diyarbakır'da anne ve küçük kızı kaçırıldı
Diyarbakır'da anne ve küçük kızı kaçırıldı
Diyarbakır'da bir kişi, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu avukat eşi Türkan Gülistan Tekin ve 3 yaşındaki kızını kaçırdı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T10:11+0300
2022-07-07T10:11+0300
2022-07-07T10:11+0300
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diyarbakır
kadın
kadın cinayeti
kades
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Diyarbakır'da geçen nisan ayında babası F.G. tarafından kaçırılan ve daha sonra polis merkezine getirilerek teslim edilen 3 yaşındaki B.D.G. ile avukat annesi Türkan Gülistan Tekin, dün akşam saatlerinde iki ayrı yerde kaçırıldı.B.D.G.’nin, dedesinin yanından kaçırılma anı güvenlik kamerasına, Türkan Gülistan Tekin'in kaçırılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Avukat Tekin'in babası Bülent Tekin, polis merkezine giderek, torunu ve kızının, damadı F.G. ve yakınları tarafından kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu.KADES'ten yardım istemişNisan ayında avukat Türkan Gülistan Tekin, kızı B.D.G’yi kaçırmakla suçladığı boşanma aşamasındaki eşi F.G.'nin, evinin önüne sopa ile geldiği iddiasıyla KADES butonuna basarak yardım istedi.Tekin'in şikayeti ile polis merkezine götürülen F.G., kızının kendisinde kaldığını belirtti.Şikayetini geri çekme şartıyla kızını annesine teslim eden F.G., ifadesinin ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.İkisi de kaçırıldıDün akşam saatlerinde Bülent Tekin, torunu B.D.G. ile oturdukları apartmanın arkasında yemek yerken kızının sekreterinden gelen telefonu açtı.Sekreterden kızı Gülistan’ın evinin karşısında bir otomobile bindirilip kaçırıldığı haberini alan Tekin, torununu da alarak hızla yürümeye başladı. Merdivenleri çıkarken bir kişi, Tekin’in arkasındaki torunu B.D.G.’yi kucağına alarak kaçırdı.O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Türkan Gülistan Tekin’in de bindirildiği aracın hızla uzaklaşması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Bunun üzerine Bülent Tekin, polis merkezine giderek, kızını ve torununu kaçırdığı iddiasıyla F.G.’den şikayetçi oldu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Türkan Gülistan Tekin'in kaçırıldığı iddia edilen ve plakası belirlenen minibüsü Bismil kara yolu üzerinde durdurdu. Ancak Tekin ve kızına rastlanmadı.'Zorla minibüse bindirildi'Torunuyla yemek yerken, kızının sekreterinin aradığını belirten Bülent Tekin, "Kızım Türkan Gülistan Tekin, eşine boşanma davası açmıştı. Koca şiddeti nedeniyle birtakım davalar da vardı. Kaçırma nedeni boşanma davasını geri çekme, şikayetlerinden vazgeçmesi içindir. Kendisinin de dahil olduğu 4 kişiyle kaçırıyor. Saçlarından çekerek apartmanın önündeki araca bindiriyorlar. İmdat diye bağırıyor ama kimse kurtarmıyor. Şikayetçi olduk'' dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220705/konyada-kadin-cinayeti-esini-bicakla-oldurdu--1058356772.html
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türkiye, diyarbakır, kadın, kadın cinayeti, kades
Diyarbakır'da anne ve küçük kızı kaçırıldı
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Diyarbakır'da bir kişi, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu avukat eşi Türkan Gülistan Tekin ve 3 yaşındaki kızını kaçırdı.
Diyarbakır'da geçen nisan ayında babası F.G. tarafından kaçırılan ve daha sonra polis merkezine getirilerek teslim edilen 3 yaşındaki B.D.G. ile avukat annesi Türkan Gülistan Tekin, dün akşam saatlerinde iki ayrı yerde kaçırıldı.
B.D.G.’nin, dedesinin yanından kaçırılma anı güvenlik kamerasına, Türkan Gülistan Tekin'in kaçırılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avukat Tekin'in babası Bülent Tekin, polis merkezine giderek, torunu ve kızının, damadı F.G. ve yakınları tarafından kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu.
KADES'ten yardım istemiş
Nisan ayında avukat Türkan Gülistan Tekin, kızı B.D.G’yi kaçırmakla suçladığı boşanma aşamasındaki eşi F.G.'nin, evinin önüne sopa ile geldiği iddiasıyla KADES butonuna basarak yardım istedi.
Tekin'in şikayeti ile polis merkezine götürülen F.G., kızının kendisinde kaldığını belirtti.
Şikayetini geri çekme şartıyla kızını annesine teslim eden F.G., ifadesinin ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
İkisi de kaçırıldı
Dün akşam saatlerinde Bülent Tekin, torunu B.D.G. ile oturdukları apartmanın arkasında yemek yerken kızının sekreterinden gelen telefonu açtı.
Sekreterden kızı Gülistan’ın evinin karşısında bir otomobile bindirilip kaçırıldığı haberini alan Tekin, torununu da alarak hızla yürümeye başladı. Merdivenleri çıkarken bir kişi, Tekin’in arkasındaki torunu B.D.G.’yi kucağına alarak kaçırdı.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Türkan Gülistan Tekin’in de bindirildiği aracın hızla uzaklaşması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Bunun üzerine Bülent Tekin, polis merkezine giderek, kızını ve torununu kaçırdığı iddiasıyla F.G.’den şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Türkan Gülistan Tekin'in kaçırıldığı iddia edilen ve plakası belirlenen minibüsü Bismil kara yolu üzerinde durdurdu. Ancak Tekin ve kızına rastlanmadı.
'Zorla minibüse bindirildi'
Torunuyla yemek yerken, kızının sekreterinin aradığını belirten Bülent Tekin, "Kızım Türkan Gülistan Tekin, eşine boşanma davası açmıştı. Koca şiddeti nedeniyle birtakım davalar da vardı. Kaçırma nedeni boşanma davasını geri çekme, şikayetlerinden vazgeçmesi içindir. Kendisinin de dahil olduğu 4 kişiyle kaçırıyor. Saçlarından çekerek apartmanın önündeki araca bindiriyorlar. İmdat diye bağırıyor ama kimse kurtarmıyor. Şikayetçi olduk'' dedi.