https://tr.sputniknews.com/20220705/konyada-kadin-cinayeti-esini-bicakla-oldurdu--1058356772.html
Konya'da kadın cinayeti: Eşini bıçakla öldürdü
Konya'da kadın cinayeti: Eşini bıçakla öldürdü
Konya'nın Ilgın ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T23:00+0300
2022-07-05T23:00+0300
2022-07-05T23:00+0300
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kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
konya
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Konya Ilgın'da 46 yaşındaki Süleyman P., eski hastane bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 34 yaşındaki eşi Sultan P.’yi bıçakla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İki çocuk annesi kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sevk edildiği Ilgın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.Polis ekipleri, şüpheli Süleyman P.'yi kısa sürede gözaltına aldı.Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/istanbulda-kadin-cinayeti-tapu-kavgasinda-esini-bicaklayarak-oldurdu-1058144474.html
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kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, konya
Konya'da kadın cinayeti: Eşini bıçakla öldürdü
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Konya'nın Ilgın ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.
Konya Ilgın'da 46 yaşındaki Süleyman P., eski hastane bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 34 yaşındaki eşi Sultan P.’yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki çocuk annesi kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sevk edildiği Ilgın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, şüpheli Süleyman P.'yi kısa sürede gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.