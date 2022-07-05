https://tr.sputniknews.com/20220705/konyada-kadin-cinayeti-esini-bicakla-oldurdu--1058356772.html

Konya'da kadın cinayeti: Eşini bıçakla öldürdü

Konya'da kadın cinayeti: Eşini bıçakla öldürdü

Konya'nın Ilgın ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T23:00+0300

2022-07-05T23:00+0300

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kadın cinayetleri

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Konya Ilgın'da 46 yaşındaki Süleyman P., eski hastane bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 34 yaşındaki eşi Sultan P.’yi bıçakla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İki çocuk annesi kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sevk edildiği Ilgın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.Polis ekipleri, şüpheli Süleyman P.'yi kısa sürede gözaltına aldı.Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220630/istanbulda-kadin-cinayeti-tapu-kavgasinda-esini-bicaklayarak-oldurdu-1058144474.html

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