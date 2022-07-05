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Konya'da kadın cinayeti: Eşini bıçakla öldürdü
Konya'da kadın cinayeti: Eşini bıçakla öldürdü
Konya'nın Ilgın ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T23:00+0300
2022-07-05T23:00+0300
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kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Konya Ilgın'da 46 yaşındaki Süleyman P., eski hastane bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 34 yaşındaki eşi Sultan P.’yi bıçakla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İki çocuk annesi kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sevk edildiği Ilgın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.Polis ekipleri, şüpheli Süleyman P.'yi kısa sürede gözaltına aldı.Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/istanbulda-kadin-cinayeti-tapu-kavgasinda-esini-bicaklayarak-oldurdu-1058144474.html
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kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, konya

Konya'da kadın cinayeti: Eşini bıçakla öldürdü

23:00 05.07.2022
© Emre Orman / csgorselarsiv.orgKadın cinayetleri
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© Emre Orman / csgorselarsiv.org
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Konya'nın Ilgın ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.
Konya Ilgın'da 46 yaşındaki Süleyman P., eski hastane bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 34 yaşındaki eşi Sultan P.’yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki çocuk annesi kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sevk edildiği Ilgın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, şüpheli Süleyman P.'yi kısa sürede gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da kadın cinayeti: Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü
30 Haziran , 14:17
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