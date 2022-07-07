https://tr.sputniknews.com/20220707/erman-toroglu-senol-gunes-3-kurusluk-dava-acmis-halbuki-parayi-cok-sever-1058424975.html

Erman Toroğlu: Şenol Güneş 3 kuruşluk dava açmış, halbuki parayı çok sever

Erman Toroğlu: Şenol Güneş 3 kuruşluk dava açmış, halbuki parayı çok sever

Sabah yazarı Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in kendine açtığı davanın detaylarını yazdı. Toroğlu, "Bakalım kaç kişi mahkemeye verecek diye bekledim. Önce Şenol... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T13:38+0300

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türkiye

erman toroğlu

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Eski A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun "Oynadım, Oynattım, Oynat Bakalım" isimli kitabında kendisiyle ilgili yöneltilen "şike" suçlaması sebebiyle Toroğlu'na dava açtı.Güneş'in açtığı davanın detaylarını bugünkü köşesinde aktaran Toroğlu, "Kitabım çıkalı 2 ay oluyor… Bakalım kaç kişi mahkemeye verecek diye bekledim. Önce Şenol Güneş'ten ses geldi. Yalnız istekleri çok enteresan. Benden tazminat talep etmiyor, 3 kuruşluk dava açmış. Halbuki Şenol Güneş parayı çok sever. Bunu ben değil bütün Trabzon alemi söyler, çalıştığı eski başkanlar da dahil. Şenol Güneş avukatlarıyla bana bir tebligat yaptı. İlk istekleri kitabın toplattırılması… İkinci istekleri daha da enteresan; kitabın Şenol Güneş bölümünün her yerde konuşulmasının yasaklanması..." diye yazdı."Ne ilginç değil mi? Bazı şeyleri yapacaksın sonra da karşı tarafı 'konuşma' diye kilitleyeceksin" diyen Toroğlu, şunları kaydetti:"Bu tebligatı alır almaz doğru elektrik malzemeleri satan bir dükkana gittim ve fotoğrafta görüldüğü gibi ağzımı bantladım. Bakarsınız Şenol Güneş televizyonlara çıkmamı da engeller… Veya daha üst mahkemelerden benim toplum içinde gezmemi yasaklayabilir. Bekleyelim görelim... Allah'tan bazı şeyleri gözlerimiz görüyor. Ama insanların bir kısmı gözleriyle gördüklerini dilleriyle anlatamıyorlar. Ben anlatan biriyim ne yapabilirim ki!"

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erman toroğlu