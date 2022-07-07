https://tr.sputniknews.com/20220707/hava-tahmin-uzmani-koc-bayramda-karadeniz-yagisli-tatil-beldeleri-gunesli-olacak-1058450972.html

Hava Tahmin Uzmanı Koç: Bayramda Karadeniz yağışlı, tatil beldeleri güneşli olacak

Hava Tahmin Uzmanı Koç: Bayramda Karadeniz yağışlı, tatil beldeleri güneşli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Kurban Bayramı süresince Karadeniz'de sağanak, Akdeniz ve Ege'de ise güneşli bir hava beklediklerini... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ilker koç

meteoroloji

karadeniz

tatil

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Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin tahminleri aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediklerini, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti.Koç, doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydetti."Sağanağın bayramın birinci günü Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Karabük illerinde, bayramın ikinci günü ise İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ankara, Çorum illerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz" bilgisini veren Koç, sağanağın getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.Koç, bayramın üçüncü ve dördüncü günü ise Karadeniz'in kıyı kesiminde sağanağın devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

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ilker koç, meteoroloji, karadeniz, tatil