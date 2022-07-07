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İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İzmir'in Menderes ilçesinin CHP'li belediye başkanı Kayalar ile belediye meclis üyesi Güleç, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırıldı. Aksaray'ın... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T13:37+0300
2022-07-07T13:38+0300
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İçişleri Bakanlığı, Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ı görevden uzaklaştırdı.İzmir'in Menderes ilçesindeki yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Kayalar'ın da aralarında olduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı.Kayalar dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Menderes Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunca inceleme yapıldı, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma yürütüldü.Mülkiye Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar ile aynı partili Belediye Meclis Üyesi Ertanç Güleç'in yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti.Gerekçe olarak tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilmesi gösterildi.Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kayalar ile Güleç'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.YENİKENT BELDE BELEDİYE BAŞKANI DA UZAKLAŞTIRILDIAyrıca Mülkiye Teftiş Kurulu, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı gerekçeleriyle hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi.Bakanlık, Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
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izmir, menderes, belediye

İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

13:37 07.07.2022 (güncellendi: 13:38 07.07.2022)
© DHAİzmir'in Menderes Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu
İzmir'in Menderes Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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İzmir'in Menderes ilçesinin CHP'li belediye başkanı Kayalar ile belediye meclis üyesi Güleç, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırıldı. Aksaray'ın Yenikent beldesinin başkanı hakkında da uzaklaştırma kararı var.
İçişleri Bakanlığı, Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ı görevden uzaklaştırdı.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Kayalar'ın da aralarında olduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı.
Kayalar dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Menderes Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunca inceleme yapıldı, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma yürütüldü.
Mülkiye Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar ile aynı partili Belediye Meclis Üyesi Ertanç Güleç'in yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti.
Gerekçe olarak tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilmesi gösterildi.
Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kayalar ile Güleç'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.
YENİKENT BELDE BELEDİYE BAŞKANI DA UZAKLAŞTIRILDI

Ayrıca Mülkiye Teftiş Kurulu, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı gerekçeleriyle hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Bakanlık, Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
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