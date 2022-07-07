https://tr.sputniknews.com/20220707/imamoglu-ibb-artan-maliyetlere-ragmen-halk-ekmegi-bir-sure-daha-2-tlden-sunmaya-devam-edecek-1058453920.html

İmamoğlu: İBB, artan maliyetlere rağmen Halk Ekmeği bir süre daha 2 TL’den sunmaya devam edecek

İmamoğlu: İBB, artan maliyetlere rağmen Halk Ekmeği bir süre daha 2 TL’den sunmaya devam edecek

İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. İBB Başkanı İmamoğlu, 250 gram halk ekmeğin “bir süre daha” İstanbullulara 2 TL’den sunulacağını açıkladı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T22:42+0300

2022-07-07T22:42+0300

2022-07-07T22:48+0300

türkiye

istanbul ticaret odası (ito)

ekmek

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İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL’ye yükseltildi.Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatı, yüzde 33.3 zamlanmış oldu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı."Bugün itibariyle İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. 250 gram Halk Ekmek ise hala 2 TL" diyen İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gram Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL'den sunmaya devam edeceğini" belirtti..

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istanbul ticaret odası (ito), ekmek