https://tr.sputniknews.com/20220707/imamoglu-ibb-artan-maliyetlere-ragmen-halk-ekmegi-bir-sure-daha-2-tlden-sunmaya-devam-edecek-1058453920.html
İmamoğlu: İBB, artan maliyetlere rağmen Halk Ekmeği bir süre daha 2 TL’den sunmaya devam edecek
İmamoğlu: İBB, artan maliyetlere rağmen Halk Ekmeği bir süre daha 2 TL’den sunmaya devam edecek
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. İBB Başkanı İmamoğlu, 250 gram halk ekmeğin “bir süre daha” İstanbullulara 2 TL’den sunulacağını açıkladı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T22:42+0300
2022-07-07T22:42+0300
2022-07-07T22:48+0300
türkiye
istanbul ticaret odası (ito)
ekmek
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İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL’ye yükseltildi.Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatı, yüzde 33.3 zamlanmış oldu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı."Bugün itibariyle İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. 250 gram Halk Ekmek ise hala 2 TL" diyen İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gram Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL'den sunmaya devam edeceğini" belirtti..
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istanbul ticaret odası (ito), ekmek
İmamoğlu: İBB, artan maliyetlere rağmen Halk Ekmeği bir süre daha 2 TL’den sunmaya devam edecek
22:42 07.07.2022 (güncellendi: 22:48 07.07.2022) Abone ol
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. İBB Başkanı İmamoğlu, 250 gram halk ekmeğin “bir süre daha” İstanbullulara 2 TL’den sunulacağını açıkladı.
İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL’ye yükseltildi.
Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatı, yüzde 33.3 zamlanmış oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
"Bugün itibariyle İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. 250 gram Halk Ekmek ise hala 2 TL" diyen İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gram Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL'den sunmaya devam edeceğini" belirtti..