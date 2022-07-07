Kılıçdaroğlu: Kanunlar bu ülkede çalıştığında, Teksas’ta yaşamadığınızı öğrenirsiniz
01:58 07.07.2022 (güncellendi: 02:02 07.07.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Konya Şehir Hastanesi'nde görev başında öldürülen kardiyoloji uzmanı Karakaya'nın ardından ruhsatlı ve ruhsatsız silahlanmada artışın yaşandığına dikkat çekerek, "Kanunlar bu ülkede çalıştığında, Teksas’ta yaşamadığınızı öğrenirsiniz. Lamı cimi yok, iktidarımızda bunun sonu hapistir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesinin ardından ikinci bir açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Bugün bir hekim katledildi. Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa. Silahlananlara şunu söyleyeyim; bunun bedeli var. Kanunlar bu ülkede çalıştığında, Teksas'ta yaşamadığınızı öğrenirsiniz. Lamı cimi yok, iktidarımızda bunun sonu hapistir."
Bugün bir hekim katledildi. Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa. Silahlananlara şunu söyleyeyim; bunun bedeli var. Kanunlar bu ülkede çalıştığında, Teksas'ta yaşamadığınızı öğrenirsiniz. Lamı cimi yok, iktidarımızda bunun sonu hapistir.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 6, 2022