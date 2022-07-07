https://tr.sputniknews.com/20220707/metrobuste-genc-kadinin-fotografini-cekti-fark-edilince-tamam-silecegim-dedi-1058417317.html

Metrobüste genç kadının fotoğrafını çekti, fark edilince 'Tamam sileceğim' dedi

Metrobüste genç kadının fotoğrafını çekti, fark edilince 'Tamam sileceğim' dedi

Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tepki gösterince yakalandı. “Tamam... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

metrobüs

taciz

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Olay, dün akşam 22:00 sıralarında Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste meydana geldi. Erkek şüpheli, Avcılar Cihangir Mahallesi durağına geldiği sırada yanında oturan kadının gizlice resmini çekmeye başladı. Durumu fark eden bir başka yolcu, tepki göstererek bağırmaya başladı.Fotoğrafı çekilen kadının, adamın üzerine yürümesiyle bir anda metrobüs karıştı. Diğer yolcular da olaya dahil olarak şüpheliye tepki gösterdi. Olaya maruz kalan kadının, “Milletin bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?" demesi üzerine, şüpheli, “tamam sileceğim” dedi. İhbar üzerine olay yerine gece bekçileri gelerek şüpheliyi gözaltına aldılar.

türkiye

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metrobüs, taciz