https://tr.sputniknews.com/20220707/nijeryada-yaklasik-900-mahkumun-firar-ettigi-hapishane-baskinini-isid-ustlendi-1058407225.html

Nijerya’da yaklaşık 900 mahkumun firar ettiği hapishane baskınını IŞİD üstlendi

Nijerya’da yaklaşık 900 mahkumun firar ettiği hapishane baskınını IŞİD üstlendi

Nijerya’nın başkenti Abuja’nın hemen dışındaki Kuje Hapishanesi’ne düzenlenen baskında yaklaşık 900 mahkum firar etti. Firari mahkumlardan 443'ünün... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T00:19+0300

2022-07-07T00:19+0300

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hapishane

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Nijerya’nın başkenti Abuja’nın hemen dışında bulunan Kuje Hapishanesi’ne dün gece saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlenmiş, yaklaşık 900 mahkum firar etmişti. Söz konusu hapishane baskının ilk etapta terör örgütü Boko Haram’ın yaptığı üzerinde durulsa da terör örgütü IŞİD, hapishane baskınını üstlendi. Hapishane Servisi tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında hapishanede 879 mahkumun bulunduğu, 443 firari mahkumun yakalandığı, 436 mahkumun ise hâlâ firari olduğu belirtildi. Dün gece saatlerinde düzenlenen hapishane baskınında, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada, 4 mahkum, 1 güvenlik görevlisi ile çok sayıda saldırganın öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Kurban Bayramı tatili için memleketi Daura'ya gittiği sırada baskının düzenlendiği hapishaneyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Nijerya Savunma Bakanı Beşir Magashi gazetecilere verdiği demeçte, terör örgütü Boko Haram üyesi 64 mahkumun firar ettiğini belirtmiş, “Hiçbiri hapishanede değil, hepsi kaçtı" demişti. Öte yandan Nijerya'da 2020'den bu yana 5 binden fazla mahkum firar etti.

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nijerya, işid, hapishane