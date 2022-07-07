https://tr.sputniknews.com/20220707/rus-senator-karasin-bulgaristan-sagduyuya-veda-etti-1058407752.html

Rus Senatör Karasin: Bulgaristan sağduyuya veda etti

Rus Senatör Karasin: Bulgaristan sağduyuya veda etti

Rus Senatör Grigoriy Karasin, Bulgaristan’ın Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin banka hesaplarını engelleyerek sadece edep kurallarına değil sağduyuya da veda... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Grigoriy Karasin, Bulgaristan Maliye Bakanı Asen Vasilev’in, Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin banka hesaplarındaki 900 bin doları engelledikleri açıklamasını değerlendirdi.Karasin, Telegram hesabında yaptığı paylaşımda, “Sofya şaşırtmaya devam ediyor. Galiba Bulgar politikacılar sonunda sadece devletlerarası nezaket kurallarına değil, aynı zamanda sağduyuya da veda etti. İlk defa Rus büyükelçiliğinin hesaplarının bloke edilmesiyle karşı karşıyayız, 70 diplomatın laubalice sınır dışı edilmesini demiyorum bile” diye yazdı.Rus Senatör, Bulgaristan’daki iktidarın artı ‘soğuk duş’ alması gerektiğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220628/bulgaristan-70-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1058068530.html

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