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https://tr.sputniknews.com/20220707/rus-senator-karasin-bulgaristan-sagduyuya-veda-etti-1058407752.html
Rus Senatör Karasin: Bulgaristan sağduyuya veda etti
Rus Senatör Karasin: Bulgaristan sağduyuya veda etti
Rus Senatör Grigoriy Karasin, Bulgaristan’ın Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin banka hesaplarını engelleyerek sadece edep kurallarına değil sağduyuya da veda... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-07T00:43+0300
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rus büyükelçiliği
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Grigoriy Karasin, Bulgaristan Maliye Bakanı Asen Vasilev’in, Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin banka hesaplarındaki 900 bin doları engelledikleri açıklamasını değerlendirdi.Karasin, Telegram hesabında yaptığı paylaşımda, “Sofya şaşırtmaya devam ediyor. Galiba Bulgar politikacılar sonunda sadece devletlerarası nezaket kurallarına değil, aynı zamanda sağduyuya da veda etti. İlk defa Rus büyükelçiliğinin hesaplarının bloke edilmesiyle karşı karşıyayız, 70 diplomatın laubalice sınır dışı edilmesini demiyorum bile” diye yazdı.Rus Senatör, Bulgaristan’daki iktidarın artı ‘soğuk duş’ alması gerektiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220628/bulgaristan-70-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1058068530.html
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rusya, bulgaristan, rus büyükelçiliği, sofya

Rus Senatör Karasin: Bulgaristan sağduyuya veda etti

00:43 07.07.2022
© Sputnik / Сергей Мамонтов / Fotoğraf bankasına girRus Senatör Grigoriy Karasin
Rus Senatör Grigoriy Karasin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Rus Senatör Grigoriy Karasin, Bulgaristan’ın Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin banka hesaplarını engelleyerek sadece edep kurallarına değil sağduyuya da veda ettiğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Grigoriy Karasin, Bulgaristan Maliye Bakanı Asen Vasilev’in, Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin banka hesaplarındaki 900 bin doları engelledikleri açıklamasını değerlendirdi.
Karasin, Telegram hesabında yaptığı paylaşımda, “Sofya şaşırtmaya devam ediyor. Galiba Bulgar politikacılar sonunda sadece devletlerarası nezaket kurallarına değil, aynı zamanda sağduyuya da veda etti. İlk defa Rus büyükelçiliğinin hesaplarının bloke edilmesiyle karşı karşıyayız, 70 diplomatın laubalice sınır dışı edilmesini demiyorum bile” diye yazdı.
Rus Senatör, Bulgaristan’daki iktidarın artı ‘soğuk duş’ alması gerektiğini kaydetti.
Bulgaristan’da Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
DÜNYA
Bulgaristan 70 Rus diplomatı sınır dışı edecek
28 Haziran , 19:10
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