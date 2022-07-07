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Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur: Sahneye çıkmama engel kalmadı
Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur: Sahneye çıkmama engel kalmadı
2013 yılında yakalandığı lenf kanserini ikinci kez yenen usta müzisyen Özkan Uğur'un hastalığı geçen nisan ayında nüksetmişti. İmmünoterapi tedavisi gören... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T22:34+0300
2022-07-07T22:34+0300
yaşam
özkan uğur
kanser
sahne
mfö
haber
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Türk pop ve rock müzik grubu MFÖ solistlerinden Özkan Uğur, geçen nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı. Son olarak hastalığını tekrarladığını ifade eden ve bir süre sahnelere ara verdiğini duyuran 68 yaşındaki sanatçıdan iyi haber geldi.Bir süredir immünoterapi tedavisi gören Uğur, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.Cumhuriyet'in aktardığına göre sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Uğur, tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini ifade etti.Usta müzisyen daha sonra, "İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Şükürler olsun tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı. MFÖ olarak, konserlerimize ağustos ayı içinde İstanbul'da başlıyoruz inşallah… Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220429/lenf-kanserini-iki-kez-yenen-ozkan-ugur-hastaliginin-yeniden-nuksettigini-duyurdu-1055956112.html
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özkan uğur, kanser, sahne, mfö, haber

Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur: Sahneye çıkmama engel kalmadı

22:34 07.07.2022
© DHAÖzkan Uğur
Özkan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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2013 yılında yakalandığı lenf kanserini ikinci kez yenen usta müzisyen Özkan Uğur'un hastalığı geçen nisan ayında nüksetmişti. İmmünoterapi tedavisi gören Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak "Sahneye çıkmama engel kalmadı" açıklamasında bulundu.
Türk pop ve rock müzik grubu MFÖ solistlerinden Özkan Uğur, geçen nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı.
Son olarak hastalığını tekrarladığını ifade eden ve bir süre sahnelere ara verdiğini duyuran 68 yaşındaki sanatçıdan iyi haber geldi.
Bir süredir immünoterapi tedavisi gören Uğur, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.
Cumhuriyet'in aktardığına göre sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Uğur, tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini ifade etti.
Usta müzisyen daha sonra, "İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Şükürler olsun tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı. MFÖ olarak, konserlerimize ağustos ayı içinde İstanbul'da başlıyoruz inşallah… Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.
Özkan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
YAŞAM
Lenf kanserini iki kez yenen Özkan Uğur hastalığının yeniden nüksettiğini duyurdu
29 Nisan, 15:40
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