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Geleneksel Türk okçuluğu UNESCO listesinde
Geleneksel Türk okçuluğu UNESCO listesinde
Okçular Vakfı, Geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesine kaydedildiğini duyurdu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-08T17:09+0300
okçuluk
yaşam
unesco
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Okçular Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Daire Başkanlığı iş birliği ile yürütülen çalışma kapsamında, okçuluğun listeye Türkiye'nin 11. değeri olarak kaydedildiği belirtildi.Geleneksel Türk okçuluğunun ayrıca bu alanda dünyanın ilk değeri olarak alındığı da vurgulandı.Okçular Vakfı, Fransa'nın başkenti Paris'teki 'Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Taraf Devletler 9. Genel Kurulu'nda UNESCO akreditasyonun kabulüyle Türkiye'yi Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı üzerinden temsil edecek.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Akreditasyon kabulü ile ülkemizi Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı üzerine temsil edecek Sivil Toplum Kuruluşu olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türk gençliğine, kültürüne ve sporuna yapacağımız hizmetler aralıksız devam edecektir. Barışın dili olan spor ve kültürün birlikteliğinin en eşsiz örneklerinden olan tarihi Okçular Tekkesi'nin bugünkü temsilcileri olarak hep daha ilerisini hedefleyerek Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı'nın yaşaması Okçular Vakfının ana misyonları arasındadır" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220611/milli-sporcu-suzerden-avrupa-okculuk-sampiyonasinda-bronz-madalya-1057283111.html
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okçuluk, unesco, kültür ve turizm bakanlığı

Geleneksel Türk okçuluğu UNESCO listesinde

16:57 08.07.2022 (güncellendi: 17:09 08.07.2022)
© AAOkçuluk
Okçuluk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Okçular Vakfı, Geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesine kaydedildiğini duyurdu.
Okçular Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Daire Başkanlığı iş birliği ile yürütülen çalışma kapsamında, okçuluğun listeye Türkiye'nin 11. değeri olarak kaydedildiği belirtildi.
Geleneksel Türk okçuluğunun ayrıca bu alanda dünyanın ilk değeri olarak alındığı da vurgulandı.
Okçular Vakfı, Fransa'nın başkenti Paris'teki 'Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Taraf Devletler 9. Genel Kurulu'nda UNESCO akreditasyonun kabulüyle Türkiye'yi Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı üzerinden temsil edecek.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Akreditasyon kabulü ile ülkemizi Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı üzerine temsil edecek Sivil Toplum Kuruluşu olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türk gençliğine, kültürüne ve sporuna yapacağımız hizmetler aralıksız devam edecektir. Barışın dili olan spor ve kültürün birlikteliğinin en eşsiz örneklerinden olan tarihi Okçular Tekkesi'nin bugünkü temsilcileri olarak hep daha ilerisini hedefleyerek Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı'nın yaşaması Okçular Vakfının ana misyonları arasındadır" ifadelerine yer verildi.
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