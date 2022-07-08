https://tr.sputniknews.com/20220708/gida-takviyelerine-yeni-duzenleme-1058462680.html

Gıda takviyelerine yeni düzenleme

Gıda takviyelerine yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vitamin ve takviye gıdalarla ilgili hazırladığı taslağa göre, arı sütü ile poleni gibi gıdalara 2-4 yaş çocuklar için onay... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T02:40+0300

2022-07-08T02:40+0300

2022-07-08T02:46+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

vitamin

mineral

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Beslenmeyi desteklemek ya da bağışıklığı artırmak amacıyla özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bilinçsizce tüketimi artan vitamin, mineral, bitkisel ve diğer maddelerden oluşan gıdalarla ilgili yeni düzenleme hazırlandı.Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönetmelik taslağından aktardığına göre arı sütü, arı poleni, perga, apilarnil ve propolis içeren takviye edici gıdalara, 2-4 ve 3-4 yaş grubu için onay verilmeyecek.4-10 yaş grubu için de emme tableti, çiğnenebilir tablet ve efervesan tablet hariç diğer tablet, kapsül ve pastil gibi katı formlardaki takviye edici gıdalara onay verilmeyecek. Üç yaş altı küçük çocuklara yönelik hazırlanan takviye gıdaların bileşiminde katkı maddesi olmayacak. İki yaşın altı içindeki bebekler için ise herhangi bir şekilde takviye edici gıda üretilmeyecek, onay verilmeyecek ve piyasaya arz edilmeyecekTaslağa göre, hazır ambalajlı olarak son tüketiciye sunulacak sıvı formdaki takviye gıdalar için ambalaj büyüklüğü, 300 ml’den tek kullanımlık olmayan, ölçekle kullanılan toz formdaki takviye gıdalar için 500 gr’dan fazla olamayacak. Bal, keçiboynuzu özü, sirke, tahin, pekmez, zeytinyağı, meyve suyu gibi gıdalar takviye edici gıdalar da etken madde olarak kullanılamayacak. Sakız, çikolata, bonbon şeker, bar, alkolsüz içecek, kahve, çay vb. gıdalara etken maddeler katılarak üretilen ürünler, takviye edici gıda olarak kabul edilmeyecek.'Çay kaşığı, tatlı kaşığı, çorba kaşığı gibi ifadeler kullanılmayacak'Takviye gıdalarda günlük tüketim birimi olarak çay kaşığı, tatlı kaşığı, çorba kaşığı gibi ifadeler kullanılmayacak, bunun yerine ürünlerle birlikte kendi ölçü kabı ya da kaşığı verilecek.Takviye gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ya da reklamında söz konusu gıdanın besin ögelerinin yeterli ve dengeli bir beslenme ile karşılanamayacağını belirten, ima eden veya vurgulayan ifadeler yer alamayacak. İşletmeciler, ürettiği, ithal ettiği veya piyasaya sürdüğü takviye gıdanın, gıda güvenilirliği şartlarına uymadığını belirlemesi halinde ürünlerin toplanması için işlem başlatmak ve yetkili mercileri bilgilendirmekle mükellef tutulacak.Piyasadan toplanan gıdaların toplanma nedeniyle ilgili tüketici bilgilendirilecek. Yeni yönetmeliğin yayım tarihinden önce onay alan takviye gıdalar 1 Temmuz 2024’e kadar piyasada bulunabilecek.

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tarım ve orman bakanlığı, vitamin, mineral