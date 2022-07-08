https://tr.sputniknews.com/20220708/istanbul-havalimaninda-bayram-yogunlugu--1058488511.html

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Bugün tarihinin en yoğun gününü yaşaması beklenen İstanbul Havalimanı’nda yolcuların uçağını... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T17:38+0300

2022-07-08T17:38+0300

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yaşam

istanbul havalimanı

tatil

yoğunluk

haberler

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Açıldığı tarihten beri en yoğun uçuş ve yolcu sayısına bugün ulaşması beklenen İstanbul Havalimanı’nda yolcuların rahatı için her türlü önlemler alındı.Sabah erken saatlerden itibaren uçağa binmek için havalimanına gelen vatandaşlar duygularını anlattı.Bayram tatilini memleketinde geçirecek olan Ömer Faruk Güllü, “İstanbul’dan Van’a gidiyoruz. Yoğunluk vardı ama biz bir ay önce bilet aldık. Bir ay önce kestirdiğimiz için bir sıkıntı yaşamadık” dedi.13 yılın ardından ilk kez memleketine gideceğini belirten Toprak Hano ise, “Ağrı’ya misafirliğe gidiyoruz. Tatile gidiyoruz gezmeye. Biletimizi bir ay önce kestirdik bir sıkıntı yaşamadık” dedi.Öte yandan İstanbul Havalimanı’ndan bugün bin 422 sefer ve 230 bin yolcunun geçmesi bekleniyor.Hava yoluna yoğun ilgi nedeniyle İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri en yoğun gününü bu gün yaşayacak. Bugün İstanbul Havalimanı’na bin 422 uçak iniş kalkış yaparken, 230 bin yolcu da havalimanından geçiş yapacak.

istanbul havalimanı

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istanbul havalimanı, tatil, yoğunluk, haberler