Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220708/istanbul-havalimaninda-bayram-yogunlugu--1058488511.html
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Bugün tarihinin en yoğun gününü yaşaması beklenen İstanbul Havalimanı’nda yolcuların uçağını... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T17:38+0300
2022-07-08T17:58+0300
yaşam
istanbul havalimanı
tatil
yoğunluk
haberler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058488764_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_2f8f487c94cfb34e3ad99b7ab6960639.jpg
Açıldığı tarihten beri en yoğun uçuş ve yolcu sayısına bugün ulaşması beklenen İstanbul Havalimanı’nda yolcuların rahatı için her türlü önlemler alındı.Sabah erken saatlerden itibaren uçağa binmek için havalimanına gelen vatandaşlar duygularını anlattı.Bayram tatilini memleketinde geçirecek olan Ömer Faruk Güllü, “İstanbul’dan Van’a gidiyoruz. Yoğunluk vardı ama biz bir ay önce bilet aldık. Bir ay önce kestirdiğimiz için bir sıkıntı yaşamadık” dedi.13 yılın ardından ilk kez memleketine gideceğini belirten Toprak Hano ise, “Ağrı’ya misafirliğe gidiyoruz. Tatile gidiyoruz gezmeye. Biletimizi bir ay önce kestirdik bir sıkıntı yaşamadık” dedi.Öte yandan İstanbul Havalimanı’ndan bugün bin 422 sefer ve 230 bin yolcunun geçmesi bekleniyor.Hava yoluna yoğun ilgi nedeniyle İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri en yoğun gününü bu gün yaşayacak. Bugün İstanbul Havalimanı’na bin 422 uçak iniş kalkış yaparken, 230 bin yolcu da havalimanından geçiş yapacak.
istanbul havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058488764_80:0:579:374_1920x0_80_0_0_5a8b03bc52569636d54e6cf9dc720058.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul havalimanı, tatil, yoğunluk, haberler

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

17:38 08.07.2022 (güncellendi: 17:58 08.07.2022)
© Fotoğrafistanbul havalimanı
istanbul havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Bugün tarihinin en yoğun gününü yaşaması beklenen İstanbul Havalimanı’nda yolcuların uçağını kaçırmaması için tüm önlemler alındı.
Açıldığı tarihten beri en yoğun uçuş ve yolcu sayısına bugün ulaşması beklenen İstanbul Havalimanı’nda yolcuların rahatı için her türlü önlemler alındı.
Sabah erken saatlerden itibaren uçağa binmek için havalimanına gelen vatandaşlar duygularını anlattı.
Bayram tatilini memleketinde geçirecek olan Ömer Faruk Güllü, “İstanbul’dan Van’a gidiyoruz. Yoğunluk vardı ama biz bir ay önce bilet aldık. Bir ay önce kestirdiğimiz için bir sıkıntı yaşamadık” dedi.
13 yılın ardından ilk kez memleketine gideceğini belirten Toprak Hano ise, “Ağrı’ya misafirliğe gidiyoruz. Tatile gidiyoruz gezmeye. Biletimizi bir ay önce kestirdik bir sıkıntı yaşamadık” dedi.
Öte yandan İstanbul Havalimanı’ndan bugün bin 422 sefer ve 230 bin yolcunun geçmesi bekleniyor.
Hava yoluna yoğun ilgi nedeniyle İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri en yoğun gününü bu gün yaşayacak. Bugün İstanbul Havalimanı’na bin 422 uçak iniş kalkış yaparken, 230 bin yolcu da havalimanından geçiş yapacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала