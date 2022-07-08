https://tr.sputniknews.com/20220708/istanbulda-kustepe-sakinleriyle-polisler-arasinda-dostluk-maci-oynandi-1058457717.html

İstanbul'da Kuştepe sakinleriyle polisler arasında dostluk maçı oynandı

İstanbul'da Kuştepe sakinleriyle polisler arasında dostluk maçı oynandı

Şişli'de güvenlik güçleriyle vatandaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen futbol turnuvasının finali yapıldı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T00:13+0300

2022-07-08T00:13+0300

2022-07-08T00:13+0300

türkiye

istanbul

kuştepe

operasyon

futbol

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Kuştepe Spor Tesisi'ndeki halı saha organizasyonunda, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden iki takım ile çiçekçilik yapan Kuştepe Mahallesi sakinlerinden iki takım mücadele etti. Turnuva kapsamında bugün finale kalan polis takımıyla mahalle sakinleri takımı halı sahada ter döktü.Maçı, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, İlçe Belediye Başkanı Muammer Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ve Kuştepe Mahallesi Muhtarı Emir Demirkıran, mahalle sakinleriyle birlikte izledi.İlçe Emniyet Müdürü Kayhan, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Kuştepe’ye özel bir dikkat gösterdiklerini söyledi.Burada polis ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydeden Kayhan, ''Çocuklarımızın suça sürüklenmesini önlemek için genel asayiş hizmetlerinin yanında sosyal projeler de yürütüyoruz. Bugün burada özel bir davetiye yoktu, duyan herkes geldi. Herkes heyecanlı, herkes mutlu. Güzel şeyler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.'' diye konuştu.Muhtar Demirkıran da bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, ''Şişli Emniyeti daha önce Kuştepe'ye sadece operasyon için geliyordu. Sosyal anlamda yapılan dostluk maçları, bu etkinlikler bizim için çok kıymetli. Şu an mahallede herkes bu dostluk maçını konuşuyor.'' dedi.

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