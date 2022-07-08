https://tr.sputniknews.com/20220708/kremlin-ukraynadaki-askeri-operasyonda-rus-potansiyelinin-sadece-kucuk-bir-kismi-kullaniliyor-1058478854.html

Kremlin: Ukrayna'daki askeri operasyonda Rus potansiyelinin sadece küçük bir kısmı kullanılıyor

Kremlin: Ukrayna'daki askeri operasyonda Rus potansiyelinin sadece küçük bir kısmı kullanılıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın şu anda Ukrayna'daki özel askeri operasyonda potansiyelinin sadece küçük bir kısmını kullandığını söyledi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T13:52+0300

2022-07-08T13:52+0300

2022-07-08T13:52+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

kremlin

doğalgaz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Rusya'nın Ukrayna'da henüz hiçbir şeye başlamadığı’ şeklindeki sözleri sorulan Peskov, "Devlet başkanı, Batılı ülkelerden, Kiev'den gelen, Kiev'in zafere kadar savaş alanında ilerleyeceği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Burada Putin, potansiyellerin tamamen kıyaslanamaz olduğunu hatırlattı. Rusya'nın bu açıdan potansiyeli o kadar büyük ki, şimdi özel askeri operasyonda bunun sadece küçük bir kısmı kullanılıyor. Bu nedenle Batılıların tüm bu açıklamaları kelimenin tam anlamıyla saçmalık. Sadece Ukrayna halkının acısını derinleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.‘Rusya, petrol ve doğalgazı siyasi silah olarak kullanma iddialarını reddediyor’Rusya’nın 'Moskova'nın doğalgaz veya petrolü bir ‘siyasi baskı silahı’ olarak kullandığı' iddialarını reddettiğini ve Avrupa'nın enerji güvenliğini garanti etme kabiliyetine sahip olmaya devam ettiğini belirten Peskov, “Rus tarafının gaz veya petrolü siyasi baskı silahı olarak kullandığına dair her türlü ima veya doğrudan açıklamayı tamamen reddediyoruz. Böyle bir şey yok. Rusya tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor. Rusya daha önce olduğu gibi Avrupa'nın enerji güvenliğini tam olarak garanti etme kabiliyetine sahip ve şu anda Avrupa ülkelerinde vergi mükelleflerine gelen çok yüksek elektrik, ısınma vb. faturaların olmayacağını garanti edebilecek durumda” dedi.Kanada'da onarımdan geri dönmeyen Kuzey Akım gaz boru hattı türbinine ilişkin yorum yapan Kremlin Sözcüsü, bu ünitenin Almanya'ya teslim edilmesinin doğalgaz tedariki hacmini artıracağını söyledi.

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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin, doğalgaz